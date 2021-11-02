MLB／教士主動上門請纓 新主帥：非常意外

教士在本季無緣季後賽後積極尋找新主帥，日前終於敲定新任總教練人選，就是挖角效力運動家長達11年的總教練梅爾文（Bob Melvin），對於得到教士球團青睞，梅爾文表示「非常意外。」

有著18年大聯盟資歷的梅爾文會感到驚訝很合理，因為他目前和運動家還有為期一年的合約，而且他在運動家已經待了11年，沒想到還會有球隊前來挖腳，再加上教士總管普瑞勒（AJ Preller）先前聘請的教頭大多是相對沒有太多經驗的，因此梅爾文完全沒想過教士會對他萌生興趣。

梅爾文即將接手的教士可說是眾星雲集，除了看板球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），還有明星內野手馬恰多（Manny Machado）和柯朗沃斯（Jake Cronenworth），但上個賽季教士在交易大限後轉況急轉直下，在球季結束前的一星期就提前宣告無緣季後賽，隨後教士也立刻開除當時主帥丁格勒（Jayce Tingler）。

梅爾文和教士簽下一份三年的合約，回想當時面談的情形，他表示，「當我和普瑞勒見面時，他穿著他的運動短褲、T 恤，身旁坐了四位球員，我當下就對這支球隊很感興趣，」

不過梅爾文仍強調非常意外教士打算聘請他，「這是多麼好的機會啊，但是我可能和你們一樣，對於這個決定感到非常驚訝。」

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