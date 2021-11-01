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MLB／假先發掉漆被迷私訊飆髒話 勇士菜鳥無奈：言論自由

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士隊菜鳥李伊在G4先發表現不佳，賽後遭到球迷私訊飆罵髒話。 美聯社
勇士隊菜鳥李伊在G4先發表現不佳，賽後遭到球迷私訊飆罵髒話。 美聯社

球迷百百種，有人激情、有人理性、也有人偏激，身經百戰的球員多少會遭遇後者，特別是在爭冠關鍵時刻，任何錯誤都可能導致球隊的不同結局，令部分球迷過於激動，甚至口出惡言。勇士隊菜鳥李伊（Dylan Lee）今天就在推特分享，有球迷看不下去他G4糟糕的投球內容，因而以不雅字眼攻擊他。

李伊在G4先發當日只解決一個人次，還讓3名打者站上壘包，而這也是繼1984以來，世界大賽最短的先發局數。雖然該役勇士最終以3：2獲勝，李伊仍然受到球迷言語攻擊，他在推特放一張球迷私訊的截圖，對話寫著：「只有一個出局數！！幹得好fxxk」。

李伊則毫不避諱地回應：「一定要擁抱言論自由。我們會收到很多私訊，有時是聖經經文，有時是祝賀我的，但有時候也會遇到這樣的人。」

不過，這其實只是李伊生涯在季後賽第三次登板，儘管他的季後賽先發初體驗並不完美，但他在國聯冠軍戰G5投2局失1分、世界大賽G2投0.2局無失分，成績還不算太糟。

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