MLB／假先發掉漆被迷私訊飆髒話 勇士菜鳥無奈：言論自由

球迷百百種,有人激情、有人理性、也有人偏激,身經百戰的球員多少會遭遇後者,特別是在爭冠關鍵時刻,任何錯誤都可能導致球隊的不同結局,令部分球迷過於激動,甚至口出惡言。勇士隊菜鳥李伊(Dylan Lee)今天就在推特分享,有球迷看不下去他G4糟糕的投球內容,因而以不雅字眼攻擊他。

李伊在G4先發當日只解決一個人次,還讓3名打者站上壘包,而這也是繼1984以來,世界大賽最短的先發局數。雖然該役勇士最終以3:2獲勝,李伊仍然受到球迷言語攻擊,他在推特放一張球迷私訊的截圖,對話寫著:「只有一個出局數!!幹得好fxxk」。

李伊則毫不避諱地回應:「一定要擁抱言論自由。我們會收到很多私訊,有時是聖經經文,有時是祝賀我的,但有時候也會遇到這樣的人。」

不過,這其實只是李伊生涯在季後賽第三次登板,儘管他的季後賽先發初體驗並不完美,但他在國聯冠軍戰G5投2局失1分、世界大賽G2投0.2局無失分,成績還不算太糟。

Gotta love Freedom of Speech. Out of all the random good luck messages, Bible verses, people congratulating me, there will always be people like this. pic.twitter.com/BLRIDa82Kb