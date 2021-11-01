MLB／「中3日」再戰 太空人推新秀賈西亞擔綱G6先發

據《休斯頓紀事報》羅馬報導，太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）在今天贏球後宣布，下一站G6將由G3先發投手、新秀賈西亞（Luis Garcia）掛帥先發。

如果依照先發順序，太空人隊後天的比賽應該派出G2先發尤奎迪（Jose Urquidy），但太空人今天共動用6名投手，連尤奎迪都上場用14球投了一局，因此G6只得派出休息3天的賈西亞先發應戰。賈西亞在G3先發主投3.2局用了72球，被敲3支安打失1分，並送出6K。

24歲的賈西亞在今年季後賽表現其實並不出色，他先發4場，13局的投球失掉11分，防禦率7.62。表現最好的一場是美聯冠軍戰G6，他面對紅襪主投5.2局未被敲安，失1分非責失。勇士則將推出季後賽1勝2敗、防禦率5.40的左投弗里德（Max Fried）先發應戰。

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