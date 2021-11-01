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影／卷髮花襯衫出場 張育成問媒體「喜歡嗎」

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
張育成本季大聯盟出賽八十九場，擊出五十四支安打、九支全壘打，各項數據都創下台灣野手在大聯盟最佳成績。記者侯永全／攝影
張育成本季大聯盟出賽八十九場，擊出五十四支安打、九支全壘打，各項數據都創下台灣野手在大聯盟最佳成績。記者侯永全／攝影

印地安人隊旅美球員張育成，今天以捲髮、花襯衫的全新復古造型出席返台記者會，分享本球季創造好成績的心情與感想，他期許下個球季能站穩大聯盟，不要像今年在大小聯盟之間起起伏伏。

以令人耳目一新的捲髮造型出場的張育成說，很喜歡這次的嘗試，還逗趣的反問記者：「你們也喜歡嗎？」。張育成本季大聯盟出賽八十九場，擊出五十四支安打、九支全壘打，並有三十九打點，打擊率兩成二八，各項數據創下台灣野手在大聯盟最佳成績。張育成表示，在本季九支全壘打中，最令他難忘的一轟是生涯第一次代打的全壘打，當天恰巧是九月一日兒子一歲生日，他會永遠將極具紀念價值的球棒留下來，並在日後告訴兒子這支球棒的特殊意義。他也將在回台期間，義賣幾支全壘打球棒，並將款項捐給在他小時候幫助過自己的家扶中心，不過他笑著說，代打一轟的球棒是不會拿出來義賣。

張育成希望在新球季以健康的狀態站穩大聯盟，且能學習新的事物，讓自己不斷成長，今年他學到在低潮時，如何轉換心情，讓自己保持開心，心態轉為正向，他認為這對任何一位選手都很重要。

張育成希望新球季以健康的狀態站穩大聯盟，讓自己保持開心，永保正向思考。記者侯永全／攝影
張育成希望新球季以健康的狀態站穩大聯盟，讓自己保持開心，永保正向思考。記者侯永全／攝影
張育成以捲髮、花襯衫的全新復古造型出席返台記者會。記者侯永全／攝影
張育成以捲髮、花襯衫的全新復古造型出席返台記者會。記者侯永全／攝影

張育成 大聯盟

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