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MLB／勇士風琴手又撿到槍 奏「自由落體」譏諷柏格曼掉棒次

聯合新聞網 / 綜合報導
世界大賽狀況不佳的太空人強棒格曼今天被調到第七棒，遭到勇士隊主場風琴手無情嘲諷。 路透
世界大賽狀況不佳的太空人強棒格曼今天被調到第七棒，遭到勇士隊主場風琴手無情嘲諷。 路透

許多美國球迷喜歡在看球時「噓」對手，歷經2017年作弊醜聞後的太空人更是球迷們爭相嘲諷的對象。據《Larry Brown Sports》報導，勇士與太空人的世界大賽中，勇士隊主場的風琴手就不停以「音樂」暗諷太空人隊打者。

太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）今天將世界大賽陷入低潮的三壘手柏格曼（Alex Bregman）由中心棒次調至第七棒，勇士也「撿到槍」，在柏格曼上場打擊時刻意演奏湯姆佩蒂（Tom Petty）的《自由落體（Free Fallin）》嘲笑他的棒次從第三棒一落千丈到第七棒。

不過柏格曼並未受到影響，反倒在得點圈有人的情況下敲出深遠的二壘安打，替太空人打破鴨蛋，也算是一吐怨氣。

而柏格曼的隊友「阿土伯」就沒那麼幸運了，亞土維（Jose Altuve）在G3一次上場打擊時先被勇士主場球迷大罵「Cheater！Cheater！（作弊仔）」，後來又遭風琴手無情嘲弄，演奏《我是一個小茶壺（I'm a Little Teapot）》，大概是想嘲笑他的身高只有5尺6寸（約167.74公分）。最終他在該打席遭到三振，勇士隊主場球迷也因此樂不可支。

太空人 醜聞 美國

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