MLB／勇士風琴手又撿到槍 奏「自由落體」譏諷柏格曼掉棒次
許多美國球迷喜歡在看球時「噓」對手，歷經2017年作弊醜聞後的太空人更是球迷們爭相嘲諷的對象。據《Larry Brown Sports》報導，勇士與太空人的世界大賽中，勇士隊主場的風琴手就不停以「音樂」暗諷太空人隊打者。
太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）今天將世界大賽陷入低潮的三壘手柏格曼（Alex Bregman）由中心棒次調至第七棒，勇士也「撿到槍」，在柏格曼上場打擊時刻意演奏湯姆佩蒂（Tom Petty）的《自由落體（Free Fallin）》嘲笑他的棒次從第三棒一落千丈到第七棒。
The Braves organist, Matthew Kaminski, plays Tom Petty's Free Fallin' for Alex Bregman while Joe Buck discusses him tumbling down the lineup...— Baseball GIFs (@gifs_baseball) November 1, 2021
and promptly hits an RBI double. pic.twitter.com/jGBiWJEa0Y
不過柏格曼並未受到影響，反倒在得點圈有人的情況下敲出深遠的二壘安打，替太空人打破鴨蛋，也算是一吐怨氣。
而柏格曼的隊友「阿土伯」就沒那麼幸運了，亞土維（Jose Altuve）在G3一次上場打擊時先被勇士主場球迷大罵「Cheater！Cheater！（作弊仔）」，後來又遭風琴手無情嘲弄，演奏《我是一個小茶壺（I'm a Little Teapot）》，大概是想嘲笑他的身高只有5尺6寸（約167.74公分）。最終他在該打席遭到三振，勇士隊主場球迷也因此樂不可支。
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