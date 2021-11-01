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MLB／張育成捐球棒義賣 保留一支獻摯愛

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
張育成分享與愛子的互動。記者侯永全／攝影
張育成分享與愛子的互動。記者侯永全／攝影

效力印地安人隊的旅美好手張育成，今年大聯盟共敲出9發全壘打，成大聯盟最多轟的台灣打者，今天舉行返台記者會的他透露，會義賣這幾支全壘打球棒，將募來的款項捐給過去幫助自己的家扶中心。

「國小時我是被家扶中心幫助，長大後有辦法回饋家扶中心的小朋友或喜歡棒球的人，所以我想要把今年打出全壘打的球棒拿出來做義賣，也希望拿到這支球棒的人可以收藏好，珍惜。」張育成說。

他也提到，義賣品項除了球棒，也會有球套和其他相關物品，詳細訊息和義賣時間都會再公布。

轟出全壘打的球棒中，他多數都會拿出來義賣，除了美國時間9月1日出戰皇家隊的代打全壘打球棒。他解釋說，這除了是生涯第一次代打開轟，日期還有特別意義，「9月1日是我兒子的1歲生日，球棒我有留著做紀念，等他長大可以和他說，這是爸爸生涯代打全壘打的球棒。」

一提到寶貝兒子就父愛大爆發的張育成笑說，現在只要不是穿球衣，就是「超級奶爸」上身，成為兒子的大玩偶，「很開心是他會叫『Daddy』，非常暖！」

他也分享，有了小孩，自己更能感受到「愛」，「不管場上表現好或壞，回家他都會在門口微笑、討抱抱，我都會非常開心，忘記球場上的表現。」

張育成 大聯盟

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