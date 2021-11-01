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MLB／返台秀新捲髮 張育成：趁有頭髮玩造型

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
張育成以復古造型出席返台記者會。記者侯永全／攝影
張育成以復古造型出席返台記者會。記者侯永全／攝影

效力印地安人隊的旅美好手張育成，今天以新捲髮、復古襯衫和紳士帽的造型舉行返台記者會，他搞笑說趁年輕「頭髮還多」，可以每年嘗試新造型。

新造型一出場就驚艷全場，張育成笑說自己也「超愛」這次嘗試，「因為我只會打棒球而已，趁年輕，頭髮還多，每年就換一下髮型。」他還預告，捲髮造型只會嘗試一次，等頭髮自然變直後就會有新改變。

張育成本季大聯盟出賽89場，敲出54支安打、9發全壘打、39分打點，打擊率2成28，各項數據不只是個人最佳，且創下大聯盟台灣野手新猷，整季9轟也是大聯盟最多轟的台灣打者。

帳面數字雖漂亮，張育成透露，大聯盟球季長，仍會遇到許多高低起伏，自己就曾一度覺得「不行了」，所幸妻子提前到美國陪伴，「和她聊了很多，也有想說是不是該回3A調整一下，她說『你需要相信神』，從中自己靜下來。我最大的轉變是認識了神，心變得更堅強。」

26歲的張育成也提到，本季的紀錄只是一個過程，自己還會有很長的球季，「所以我希望這個紀錄可以去影響喜歡棒球的小學生，不管他們往後要走什麼路，可以堅強，開心的走這條路。」

他也分享下季展望，盼能站穩大聯盟，並且學習到新東西、持續成長，「今年學到打不好，要如何轉換心情，打不好後要變一個心情，『開心』非常重要，但也很難，所以希望明年可以保持好自己身體，留在大聯盟，有好的表現。」

張育成以復古造型出席返台記者會。記者侯永全／攝影
張育成以復古造型出席返台記者會。記者侯永全／攝影
張育成以復古造型出席返台記者會。記者侯永全／攝影
張育成以復古造型出席返台記者會。記者侯永全／攝影

大聯盟 張育成 棒球

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