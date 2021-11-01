聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／面對勇士前6棒就落後4分 教頭貝克老神在在等到翻盤
開賽才打6個棒次，勇士隊就靠中外野手杜瓦（Adam Duvall）轟出滿貫砲，取得4：0領先，讓主場爆滿43122名球迷情緒沸騰，準備迎接等了26年的世界大賽冠軍，沒想到太空人隊緊咬不放，苦戰4小時以9：5逆轉戰局，誰會成為最後的王者還很難說。
太空人在亞特蘭大連輸兩場，世界大賽被逼到1勝3絕境，今天再輸就打包，不過劇本沒有這樣演，究竟是勇士抱回隊史第4冠，還是太空人拚下隊史第2冠，最快後天、最晚4日就會產生答案。
杜瓦首局面對太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez），把95英里伸卡球轟成377英尺右外野滿貫砲，他形容這球一開始從中間進來，最後不知進壘點會在哪裡，但不是很難出手的位置，出棒也揮得很好。
太空人開賽落後4分，總教練貝克（Dusty Baker）似乎不太在意，老神在在認為「如果一定會發生，就早點發生」，若出現在比賽中、後半段更難處理。
世界大賽第6戰後天移師休士頓進行，太空人在主場推出賈西亞（Luis Garcia）登板先發，今年季後賽出賽4場投出1勝2敗、防禦率7.62，勇士則由王牌投手弗里德（Max Fried）應戰，季後賽4戰同樣1勝2敗、防禦率5.40。
MLB季後賽對戰表
▪ 2021 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言