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MLB／面對勇士前6棒就落後4分 教頭貝克老神在在等到翻盤

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
太空人總教練貝克。 路透
太空人總教練貝克。 路透

開賽才打6個棒次，勇士隊就靠中外野手杜瓦（Adam Duvall）轟出滿貫砲，取得4：0領先，讓主場爆滿43122名球迷情緒沸騰，準備迎接等了26年的世界大賽冠軍，沒想到太空人隊緊咬不放，苦戰4小時以9：5逆轉戰局，誰會成為最後的王者還很難說。

太空人在亞特蘭大連輸兩場，世界大賽被逼到1勝3絕境，今天再輸就打包，不過劇本沒有這樣演，究竟是勇士抱回隊史第4冠，還是太空人拚下隊史第2冠，最快後天、最晚4日就會產生答案。

杜瓦首局面對太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez），把95英里伸卡球轟成377英尺右外野滿貫砲，他形容這球一開始從中間進來，最後不知進壘點會在哪裡，但不是很難出手的位置，出棒也揮得很好。

太空人開賽落後4分，總教練貝克（Dusty Baker）似乎不太在意，老神在在認為「如果一定會發生，就早點發生」，若出現在比賽中、後半段更難處理。

世界大賽第6戰後天移師休士頓進行，太空人在主場推出賈西亞（Luis Garcia）登板先發，今年季後賽出賽4場投出1勝2敗、防禦率7.62，勇士則由王牌投手弗里德（Max Fried）應戰，季後賽4戰同樣1勝2敗、防禦率5.40。

世界大賽 太空人 勇士

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