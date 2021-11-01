MLB／太空人力拚13%封王機率 期望複製2016年小熊奇蹟
太空人隊今天在世界大賽第5戰展現韌性，克服一開賽落後4分的壓力，逐步挽回戰局，終場以9：5擊敗勇士隊，追成2勝3敗，能否複製2016年「小熊奇蹟」，所有人都等著看。
勇士今天打完前4局5：4領先，都用全壘打攻下分數，包括首局杜瓦（Adam Duvall）轟出滿貫砲，3局下弗里曼（Freddie Freeman）陽春砲，但牛棚投手在5、7、8局失守，被太空人揮出8支安打，失5分種下敗因，無法在主場迎接等待26年的隊史第4座世界大賽冠軍。
過去46支在世界大賽前4戰以3勝1敗領先的球隊，最後有40隊順利奪冠，機率高達87%；也就是說，太空人想要奪下隊史第2冠，機率只剩13%，今天先闖過第一關，接下來回到主場兩戰還要全贏，才能完成「不可能的任務」。
大聯盟最近一支在世界大賽前4戰1勝3敗，處於絕對劣勢卻能3連勝翻盤的球隊是2016年小熊，當時對決印 地安人隊前4戰吞下3敗，包括第3、4戰在芝加哥主場輸球，第5戰扳回一城，後兩戰在克利夫蘭連勝，奪下睽違108年的世界大賽冠軍。
太空人今天面臨絕不能輸的壓力，72歲教頭貝克（Dusty Baker）認為球員毫不畏懼，看不出來有任何驚慌之處，一切都準備好了。
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