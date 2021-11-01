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MLB／太空人總仔神調度 「塞揚強投」季後賽打擊勝楚奧特

聯合新聞網 / 綜合報導
太空人教頭在4局上派出「Z魔神」葛蘭基上場代打，而他也沒讓教練失望，敲出平飛安打，也成為近百年來第一人。 美聯社
太空人教頭在4局上派出「Z魔神」葛蘭基上場代打，而他也沒讓教練失望，敲出平飛安打，也成為近百年來第一人。 美聯社

世界大賽進入白熱化階段，太空人和勇士紛紛出奇招搶勝，今天太空人隊教頭貝克（Dusty Baker）就出其不意派出塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke）代打，還真的收到效果，堪稱「神調度」。

3局打完時，太空人以4：5落後，4上一出局後，原本輪到投手賈西亞（Yimi Garcia）打擊，太空人更換打者，但卻不是換上野手，而是推出「Z魔神」葛蘭基代打，他也不負貝克的期望，抓準一顆90英哩的伸卡球，敲出右外野方向平飛安打，不過後續太空人打者未能打回葛蘭基獲得分數。

貝克今天的神調度還不只如此，他也將世界大賽陷入低潮的明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）從第三棒調到第七棒，同樣收到效果，他在2局適時敲出二壘安打，幫助太空人打破鴨蛋。

翻開大聯盟歷史紀錄，葛蘭基是自1923年紐約巨人隊本特利（Jack Bentley）後，第一位在世界大賽代打上陣還敲安的投手。而且連同今天的比賽，葛蘭基在世界大賽已連兩戰出現安打，成為98年來首位在世界大賽打出2支安打的投手。此外，太空人隨隊記者還特別指出，葛蘭基生涯在季後賽繳出26支7，比天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的12支1強上許多。

太空人 Zack Greinke Mike Trout 世界大賽

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