MLB／例行賽勝率低又怎樣？ 勇士創紀錄奪冠僅一步之遙

勇士在今年世界大賽的最後一場主場賽事以5：9敗給太空人，主場封王夢碎，不過勇士仍抱有3勝聽牌優勢，只要再拿下一場勝利，就能奪下睽違26年的世界大賽冠軍，也將成為自2012年實行季後賽雙外卡制以來，首度由10隊中例行賽勝率最低的球隊奪下世界大賽冠軍。

勇士本季拿下88勝73敗，勝率.547，雖然在國聯東區排名第一，但勝率卻比外卡球隊洋基（.568）、紅襪（.568）和紅雀（.556）還要低，是晉級季後賽的10支隊伍中例行賽勝率最低的一隊。

史上例行賽勝率最低的世界大賽冠軍是2006年紅雀隊，該年他們戰績83勝78敗，勝率.516。若勇士之後在G6或G7擊敗太空人，就能成為史上例行賽勝率第五低的世界大賽冠軍。

2014年巨人從外卡殺出重圍最終奪冠，當年他們例行賽的勝率只有.543，不過當時同樣晉級季後賽的海盜和運動家勝率也跟他們一樣。

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