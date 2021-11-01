快訊

疫情下就學貸款可加貸生活費 每學期最高4萬元

7旬阿公搏命槍戰…日本黑道早年輕鬆賺上億 如今老又窮

MLB／做了11年「水手」 明星三壘手席格被球團放生

聯合新聞網 / 綜合報導
水手隊球團不對當家三壘手席格行使明年2000萬美元的選擇權。 歐新社
水手隊球團不對當家三壘手席格行使明年2000萬美元的選擇權。 歐新社

生涯11年都待在水手的當家三壘手席格（Kyle Seager）今年與球團的7年合約到期，據《西雅圖時報》報導，水手已經告知席格將不會行使明年2000萬美元（約新台幣5億5690萬元）的選擇權，接下來他將成為自由球員。

美國媒體報導，大聯盟多位消息人士指出，席格在美國時間週四就已收到水手隊副總裁兼總經理助理霍蘭德（Justin Hollander）消息，通知他水手球團將不會行使2022年的選擇權，屆時他將獲得200萬美元買斷費並成為自由球員。

多家美國媒體也指出，席格在10月初時就曾透露自己與管理階層似乎出了些狀況，表示大概已經4年沒和總管迪波托（Jerry Dipoto）說話了，也對自己在水手的未來感到不安。

將滿34歲的席格是一位正統的「水手」，他在2014年入選明星賽、拿下三壘手金手套獎，待在水手11年來共敲出1395支安打、242轟，貢獻807分打點，平均打擊三圍.251/.321/.442，鎮守三壘的守備率則是.966。

水手 Kyle Seager

延伸閱讀

MLB／田中將大留伏筆 美媒：明年回洋基「別太意外」

MLB／水手連20年無緣季後賽 續寫北美職業運動隊最慘紀錄

MLB／韋蘭德將成自由球員 卡布雷拉喊話：回來老虎吧

MLB／下半季身價大跌 菊池雄星預計續留水手拚後年身價

相關新聞

MLB／做了11年「水手」 明星三壘手席格被球團放生

生涯11年都待在水手的當家三壘手席格（Kyle Seager）今年與球團的7年合約到期，據《西雅圖時報》報導，水手已經告知席格將不會行使明年2000萬美元（約新台幣5億5690萬元）的選擇權，接下來他也將成為自由球員。

MLB／田中將大留伏筆 美媒：明年回洋基「別太意外」

今年對洋基隊球迷、球團來說又是個令人失望的賽季，他們已經超過10年沒打進世界大賽了，休賽季補強刻不容緩，專門報導職業運動員交易傳聞的美國媒體《MLB Trade Rumors》就提到，低於「豪華稅」門檻的洋基可以更靈活運用策略，甚至可能再度花大錢簽回田中將大。

太空人打擊嚴重烙賽 勇士打快樂球邁向總冠軍

棒球迷會迷信「幸運第七局」不是沒有原因的。就在滿場勇士球迷做完七局的「Seventh-inning Stretch」伸完懶腰沒多久，八棒打者史旺森（Dansby Swanson）就一棒轟出季後賽的第一

MLB／羅沙里歐「瞎撈」建功 勇士聽牌

勇士隊昨天再度掌握主場優勢，七局下史旺森、索勒連轟全壘打超前比數，八局上羅沙里歐五星級守備阻擋太空人隊反撲氣勢，終場以三...

MLB／現身世界大賽挺勇士 川普比「戰斧」手勢惹議

美國前總統川普昨天現身美國職棒大聯盟MLB世界大賽第4戰，支持亞特蘭大勇士時，做出「劈印地安戰斧」加油手勢，引發議論；這...

MLB／亞土維雙響砲沒了？太空人官網：26座球場會出去

太空人隊小鋼砲亞土維（Jose Altuve）今天4局上轟出中外野陽春砲，8局上又揮出左外野深遠飛球，眼看就要形成長打，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。