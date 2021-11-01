MLB／做了11年「水手」 明星三壘手席格被球團放生
生涯11年都待在水手的當家三壘手席格（Kyle Seager）今年與球團的7年合約到期，據《西雅圖時報》報導，水手已經告知席格將不會行使明年2000萬美元（約新台幣5億5690萬元）的選擇權，接下來他將成為自由球員。
美國媒體報導，大聯盟多位消息人士指出，席格在美國時間週四就已收到水手隊副總裁兼總經理助理霍蘭德（Justin Hollander）消息，通知他水手球團將不會行使2022年的選擇權，屆時他將獲得200萬美元買斷費並成為自由球員。
多家美國媒體也指出，席格在10月初時就曾透露自己與管理階層似乎出了些狀況，表示大概已經4年沒和總管迪波托（Jerry Dipoto）說話了，也對自己在水手的未來感到不安。
將滿34歲的席格是一位正統的「水手」，他在2014年入選明星賽、拿下三壘手金手套獎，待在水手11年來共敲出1395支安打、242轟，貢獻807分打點，平均打擊三圍.251/.321/.442，鎮守三壘的守備率則是.966。
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