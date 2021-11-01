MLB／田中將大留伏筆 美媒：明年回洋基「別太意外」

今年對洋基隊球迷、球團來說又是個令人失望的賽季，他們已經超過10年沒打進世界大賽了，休賽季補強刻不容緩，專門報導職業運動員交易傳聞的美國媒體《MLB Trade Rumors》就提到，低於「豪華稅」門檻的洋基可以更靈活運用策略，甚至可能再度花大錢簽回田中將大。

田中將大於今年初回歸日職，與老東家樂天金鷲簽下2年合約，不過他在加盟記者會上時就曾表示，第1年結束後仍有機會回到美國，也會再與球團詳談，再加上洋基今年避開豪華稅，美媒因此認為田中這個冬天若重返洋基也「不用太意外」。

目前洋基的先發輪值除了王牌柯爾（Gerrit Cole）和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）外，塞維里諾（Luis Severino）、赫曼（Domingo German）以及柯特斯（Nestor Cortes Jr.）都被媒體點名穩定度不夠。洋基有需求的人選則可能包含自由市場上的藍鳥隊塞揚獎大熱門瑞伊（Robbie Ray）和大都會的史卓曼（Marcus Stroman），而田中將大若確定回歸美職，洋基或許也會有興趣。

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