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中職／象魔力初登板展現水準 守住兄弟最後3局救援成功
擁有兩年大聯盟經驗的中信兄弟隊新洋投象魔力，今天在台中洲際球場初登板，後援3局無失分，幫助兄弟4：2擊敗統一獅隊，他說：「很興奮成為兄弟球員，感謝球迷給為我帶來動力。」
兄弟先發投手陳琥投6局失兩分，象魔力7局上首次亮相，投53球完成3局任務， 來台處女秀被揮出兩支安打，投出4次三振，獲得救援成功。
台中洲際球場今天吸引5082人進場觀戰，象魔力賽後受訪時也提到：「終於度過隔離期的煎熬了。」
象魔力2016年登上印地安人隊大聯盟，今年在馬林魚隊也有出賽紀錄，來到台灣打球一直用「興奮」形容自己的心情。
他表示，上場就是不斷攻擊好球帶，想辦法抓下每個出局數，賽前有和教練討論，了解獅隊打者的習性，用正確策略對付他們。
象魔力很享受主場球迷的支持，他說：「這帶給我滿滿的能量，在場上有動力奮戰，現場氣氛很好、隊友也很支持我，以後會繼續加油。」
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