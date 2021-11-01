太空人打擊嚴重烙賽 勇士打快樂球邁向總冠軍

棒球迷會迷信「幸運第七局」不是沒有原因的。就在滿場勇士球迷做完七局的「Seventh-inning Stretch」伸完懶腰沒多久，八棒打者史旺森（Dansby Swanson）就一棒轟出季後賽的第一發全壘打將比數追平。正當全場球迷還如癡如狂，與到場的前總統川普（Donald Trump）一同高歌「斧頭幫」戰歌（tomahawk chop chant）時，代打的索勒（Jorge Soler）又一棒將球送出左外野全壘打牆外。不但帶領勇士及亞特蘭大球迷走向應許之地，也幾乎將太空人打入地獄。

當你看到本文時，很可能勇士已經在痛飲勝利的香檳。就算是輸掉第五戰，機率還是站在他們這一邊。自1925年世界大賽開始採用2-3-2賽制起，不包括永是在內共有36隻球隊曾取得3勝1敗的絕對優勢，僅有6隻球隊慘遭對手翻盤（最近一次是2016年小熊逆轉擊敗印地安人）。雖說勇士決不敢掉以輕心——畢竟最近一次在季後賽從3勝1敗打到淘汰的悲劇就是發生在去年的他們身上。但無論如何在拿下關鍵第四戰後，總冠軍確實已成了勇士的囊中物。

還記得去年國聯冠軍賽第5戰嗎？聽牌的勇士在前五局已取得2：1領先，但六局上被道奇捕手史密斯(左)轟出3分砲逆轉，輸掉第5戰後竟又輸6、7戰，勇士應該會深深記取這個教訓。 歐新社資料照片

勇士如果能夠順利奪冠，不單會是他們艱難一季的完美句點，這樣的結果相信大多數球迷（當然不包括太空人球迷）也樂見。雖說連續四年衛冕國聯東區冠軍，但勇士這一路走來的確艱辛。先是上半季戰績欲振乏力，打到七月底勇士進季後賽的機率還只有百分之七。除了去年拿下全壘打打點雙冠王的歐蘇納（Marcell Ozuna）在弄傷手指後隨即爆發家暴醜聞，自五月底就未曾出賽。超新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）季中嚴重受傷導致整季報銷更是最沈重的打擊。就連進入冠軍賽後勇士都擺脫不了傷兵的夢魘，第一戰就失去主力先發投手摩頓（Charlie Morton）。場上不順遂的勇士甚至衰到場外都有糟心事——原訂今年在勇士主場舉辦的明星賽竟因政治問題臨時被改到洛磯主場去舉行。

然而「樂觀向上」的勇士沒有被這些風風雨雨給擊倒，反倒打起了「快樂野球」。就在勇士打進世界大賽後，我們才知道原來他們下半季表現判若兩隊，除了全隊上下力圖振作，高層在大限前神來之筆的幾樁交易外，背後竟然還有一台冰淇淋機的功勞。這台「祕密機器」在精神領袖一壘手弗里曼（Freddie Freeman）代表全隊向GM安索普羅斯（Alex Anthopoulos）極力爭取下，終於被擺進了勇士主場的休息室。當時戰績30勝35敗的勇士正落後分區領先的大都會8場勝差，但自從弗里曼跟隊友們每次主場賽前都能來一隻甜筒後，扶搖直上的勇士打出58勝38敗的絕佳戰績。

勇士球員可以像球迷一樣，隨時享用美味的冰淇淋，這讓球隊士氣大振，頻頻打出佳蹟。 擷圖自勇士官方推特

除了帶來好運的冰淇淋之外，品紅酒也成了勇士球員的一大樂事。尤其在年紀輕輕卻是品酒大師的先發投手安德森（Ian Anderson）加入後，由五位勇士球員與家藏千瓶紅酒的特別助理培瑞茲（Eddie Perez）所組成名為「勃艮第男孩」（Burgundy Boys，勃艮第是紅酒著名產地）的「少男團體」，每當球隊獲勝後必開一瓶美酒品嚐——當然也包括安德森在第三戰投出的五局無安打勝投。

就在勇士這麼一邊「吃吃喝喝」，一邊克服萬難打進世界大賽的同時，本季一路順遂的太空人則是早在六月下旬就一屁股坐上美聯西區第一的寶座。儘管同區對手也曾一度逼近，但對投打戰力都是佼佼者的太空人來說始終不構成威脅。進入季後賽後，頭頂「全大聯盟進攻最強球隊」光環的太空人更狠狠教訓了紅襪白襪兩雙襪子，十場比賽狂轟濫炸了67分——直到世界大賽才終於踢到他們今年的第一塊鐵板。

不知是否是遠方的鼓聲作祟，太空人原本在季後賽有狂爆火力，突然在世界大賽急速冷卻，除第二戰攻下7分外，另外三比賽總共只得到4分。 美聯社

就在好不容易亂棒擊沉了勇士王牌弗里德（Max Fried）扳成一勝一敗後，移師亞特蘭大，面對僅有兩年球齡的安德森與生涯防禦率高達6.56的萊特（Kyle Wright），此前砲聲隆隆的太空人打線卻突然找不到準星，打出幾乎是今年最難堪的兩場敗戰。兩場比賽太空人打者63個打數僅擊出10隻安打及唯一的一隻長打（亞土維（Jose Altuve）在第四戰的陽春全壘打），打擊三圍是可憐的.159/.247/.206，而且得點圈有人時十次打擊全部槓龜。尤其關鍵的第四戰幾乎到手卻被勇士演出大逆轉，相信更已令太空人全隊上下士氣跌到最低點。

太空人第三棒強打柏格曼在世界大賽前4戰陷入大低潮，14個打數僅有1支安打，還被三振5次，他的隊友也好不了多少。 美聯社

勇士與太空人這兩隻命運迥異的球隊因緣際會在冠軍賽相逢，而冠軍賽也可能成為他們未來命運的轉捩點。如果太空人老闆不願掏腰包留下即將成為自由球員的柯瑞亞（Carlos Correa），一旦這位攻守俱佳貢獻度最大的明星游擊手琵琶別抱，太空人將很難再像最近這幾年一樣頻頻殺進世界大賽。反之猶如旭日東昇的勇士則正走向巔峰，雖說全隊靈魂人物弗里曼也將取得自由之身，但弗里曼留下的機率遠比柯瑞亞高出許多，另一方面以亞古納、安德森為首的後起之秀都還在當打之年，因此勇士前景看好自不在話下。不過計畫往往趕不上變化，勇士與太空人未來要怎麼繼續走出他們的冠軍之路，就看兩隊高層如何運籌帷幄了。

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