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MLB／亞土維雙響砲沒了？太空人官網：26座球場會出去

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
亞土維被沒收一支全壘打。 法新社
亞土維被沒收一支全壘打。 法新社

太空人隊小鋼砲亞土維（Jose Altuve）今天4局上轟出中外野陽春砲，8局上又揮出左外野深遠飛球，眼看就要形成長打，卻遭勇士隊左外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）5星級美技接殺，太空人終場2：3落敗，在世界大賽被逼到絕境，接下來必須3連勝才能奪冠，情勢十分不利。

世界大賽打完前4戰，太空人1勝3敗落後，亞土維8局上這一擊，讓全隊上下覺得相當惋惜；太空人官網指出，亞土維這記飛球在大聯盟30座球場，有26座都會形成全壘打，包括太空人主場在內，偏偏在勇士主場飛不出去。

羅沙里歐8局上拚命追球，硬是在全壘打牆前沒收亞土維的長打，穩住1分領先優勢，就連太空人總教頭練貝克（Dusty Baker）也說，這一球如果未被羅沙里歐接到，可能有機會追平戰局。

紅襪隊退役球星拉米瑞茲（Manny Ramirez）過去在季後賽累積29轟，大聯盟史上排名榜首，亞土維今天第23轟暫居第2。

另外，太空人先發投手葛蘭基（Zack Greinke）投4局只被揮出4支安打、無失分，退場時讓球隊保有贏球機會，不過牛棚還是送出江山。

葛蘭基本季年薪3500萬美元，在大聯盟所有球員高居第5，合約即將到期，今天可能是在太空人最後一次登板，賽後被問到此事，他說：「這個問題很難回答，此時不想回應。」

大聯盟 勇士

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