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MLB／5星級守備沒收亞土維長打 「我是超級羅沙里歐」

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
羅沙里歐。 法新社
羅沙里歐。 法新社

勇士隊今天7局下靠史旺森（Dansby Swanson）、索勒（Jorge Soler）「背靠背」全壘打逆轉戰局，以3：2擊敗太空人隊，世界大賽取得3勝1敗領先，明星左外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）8局上5星級守備也幫了大忙，成為另一位贏球大功臣。

勇士7局下連續兩支全壘打後來居上，8局上推出第5任投手傑克森（Luke Jckson），順利解決前兩名打者後，面對4局上轟出陽春砲，生涯在季後賽累積23轟的亞土維（Jose Altuve），面臨極大壓力。

亞土維第1球就出棒，把86英里滑球打向左外野，羅沙里歐跑向右後方拚命追球，在全壘打前順勢一撈，硬是沒收亞土維的長打，撲滅太空人反攻氣勢。

他對自己的表現超滿意，話也說得非常直接：「我現在覺得自己就像超級羅沙里歐。」

勇士在國聯冠軍賽4勝2敗淘汰衛冕世界大賽冠軍的道奇隊，羅沙里歐獲選MVP，勇士今天贏球後，只差1勝就可奪下暌違26年的世界大賽冠軍，全隊士氣達到頂點。

羅沙里歐賽後談到這個超級守備，甚至用「沒看到球」形容，他說：「就是伸出手套順勢抓住球，大家都很開心，我也很開心，這個守備讓人不可思議。」

太空人已無退路，明天再敗就要讓出王座，還在尋求生涯領軍首座世界大賽冠軍的太空人教頭貝克（Dusty Baker），對羅沙里歐的超級守備心服口服，他說：「羅沙里歐是很傑出的球員，也是很好的外野手。」

貝克認為，亞土維這一擊如果未被羅沙里歐沒收，有可能追平戰局。

勇士 世界大賽

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