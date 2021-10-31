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MLB／總教練梅爾文跳槽太突然 運動家投手不捨落淚

聯合新聞網 / 綜合報導
原運動家隊總教練梅爾文（Bob Melvin）被挖角至教士。 美聯社
原運動家隊總教練梅爾文（Bob Melvin）被挖角至教士。 美聯社

日前美國媒體報導，效力運動家長達11年的總教練梅爾文（Bob Melvin）決定離隊並跳槽至「宇宙教士」，消息一出震驚棒壇，在運動家待了7年的王牌投手巴塞特（Chris Bassitt）便對此表達不捨，也感謝與梅爾文合作的時光。

巴塞特在推特感性寫下：「正如蘇斯博士所說的，不要哭了，因為已經結束了；微笑吧，因為已經發生了。10多年來我們都稱梅爾文一聲總教練，而他也的確是最棒的總教練，我非常心懷感激。」

運動家隊投手巴塞特本季繳出12勝4敗，防禦率3.15的佳績。 美聯社
運動家隊投手巴塞特本季繳出12勝4敗，防禦率3.15的佳績。 美聯社

梅爾文的好人緣在之前就可以看出，今年5月時，美國記者麥卡洛（Andy McCullough）曾訪問一些梅爾文帶過的前球員，包含已退休的救援投手布萊文斯（Jerry Blevins）和外野手高姆斯（Jonny Gomes）都表示梅爾文是他們在職棒生涯中最喜愛的教練。

梅爾文執教生涯拿下過3座年度最佳總教練，擔任運動家隊總教練長達11年，是大聯盟目前在單一球隊執教最久的總教練，期間拿下853勝764敗，勝率.528，並6度帶領球隊打進季後賽。

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