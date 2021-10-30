MLB／安德森圈粉麥達克斯 勇士教頭：我才不在乎無安打

「今晚，我成為安德森(Ian Anderson)的粉絲！」，勇士名人堂球星麥達克斯(Greg Maddux)推特上的一席話，為世界大賽第三戰下了最好的註解。

世界大賽第三戰，勇士先發投手安德森讓打擊強悍的太空人一籌莫展，主投5局、無失分，未被敲出安打，加上牛棚四本柱明特(A.J. Minter)、傑克森(Luke Jackson)、馬茲克(Tyler Matzek)與史密斯(Will Smith)強力後援，太空人直到第八局安打才破蛋，全場也僅2安，遭勇士以2：0完封，「斧頭幫」在世界大賽率先搶下第2勝。

勇士用5名投手聯手封鎖太空人，根據統計，這是世界大賽史上讓對手只敲出2安以下的比賽中，推出最多投手的一次，也反映出近年棒球趨勢的改變。

「他們做到該做的事」，太空人教頭貝克(Dusty Baker)敬佩地說，「從先發到後援，完全沒有給我們喘息的空間」。三壘手布萊格曼(Alex Bregman)則讚賞安德森的表現：「他今晚掌控全局，你必須向他致敬，我們就是毫無辦法。」

仍保有新秀資格的安德森，生涯首次站上世界大賽投手丘就繳出超優成績、自然是此戰焦點，他成為史上第2位在世界大賽投到5局以上、未被敲出安打的菜鳥，前一人已要追溯到1912年特斯羅（Jeff Tesreau），投滿5局還未被敲安就退場則為史上第1人。

更誇張的是此戰過後安德森生涯前8次季後賽先發，累積4勝0負，防禦率1.26，僅落後名人堂投手馬錫森(0.99)、退役名將「公爵」赫南德茲(1.22)與克里夫李(1.26)排史上第四。此外他在這8戰單場失分從未超過2分，在隊史上僅次於都已入選名人堂的昔日三巨頭史莫茲(John Smoltz)、葛拉文(Tom Glavine)與麥達克斯(Greg Maddux)。

被問到5局就遭教頭史尼克(Brian Snitker)換下是否會感到沮喪，安德森表示：「完全沒問題，我百分百信任教頭與我們的牛棚，這些傢伙不會讓對手好過的。」

勇士一直到第8局才被太空人突破無安打局面，教頭史尼克卻一點都不覺得可惜，他表示，「我一點都不在乎是不是無安打，當下只擔心追平分上壘了」。當然他也沒忘了稱讚子弟兵安德森：「他實在太棒了，就像我說過的，這小子超乎想像的成熟，最棒的是即使面臨多次3壞球劣勢，仍不斷修正投球策略，就算沒奏效，下一個打席仍會忘掉一切從頭來過。」

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