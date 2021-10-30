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中職／在美國就想參加菜鳥日 江少慶扮吸血鬼講笑話

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊今天舉辦菜鳥日活動。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊今天舉辦菜鳥日活動。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊今天賽前舉辦「菜鳥日」，去年選秀入隊的新人變裝在球迷面前亮相、表演才藝，狀元郎江少慶穿上吸血鬼裝，在眾多變裝中造型最帥，他也笑說重抽一次還是想要吸血鬼。

除了江少慶的吸血鬼妝扮外，洋將優瑪扮成鬼船長，其他還包括王苡丞的好樂南瓜、 董子恩的奪魂鋸、孔念恩的骷髏人、李子強的魔術師、楊強森的恰吉、張宥鈞的木頭人、岳少華的安娜貝爾、劉俊豪的小丑、陳冠勳的殭屍、温展樂的驅魔道士、范姜永頡的斷頭醫生、吳家洋的大魔王。

新人們賽前先在場外舞台與球迷互動，一一上台表演才藝，江少慶獨自上台、不湊隊，祭出的才藝是說笑話，以自己旅美親身經歷與球迷分享。

他說剛到美國時英文不太好，有一次翻譯不在身邊，走廊上遇到教練時，教練詢問他「How are you？」他回答：「I am Chiang」，他再問「What's your name？」江少慶心想應該在問自己好不好，「我就說『I am good.』，從此之後大家就叫我Good。」

江少慶的笑話說完，擔任評審的高國輝表情紋絲不動，他還自動加碼：「那我再說1個」，早已有備而來。

旅美時期要升上大聯盟才有機會體驗的菜鳥日，江少慶終究擦身，他也說：「其實我很想參加美國的，一直很期待這個機會，要上大聯盟才有這種機會。」

來到悍將隊後體驗生涯首度變裝秀，江少慶也笑說還不錯、滿用心，點名最不想穿的衣服，他說：「那個吧！一塊白布那個是誰。」他指的范姜永頡的斷頭醫生造型，「安娜貝爾也不要。」至於張宥鈞的「魷魚遊戲」木頭人造型，他也說不行：「那個應該穿不下吧！會變迷你裙。」

富邦悍將隊今天舉辦菜鳥日活動。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊今天舉辦菜鳥日活動。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊今天舉辦菜鳥日活動。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊今天舉辦菜鳥日活動。記者葉信菉／攝影

江少慶 大聯盟 富邦悍將

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