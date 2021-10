中職／在美國就想參加菜鳥日 江少慶扮吸血鬼講笑話

富邦悍將隊今天賽前舉辦「菜鳥日」,去年選秀入隊的新人變裝在球迷面前亮相、表演才藝,狀元郎江少慶穿上吸血鬼裝,在眾多變裝中造型最帥,他也笑說重抽一次還是想要吸血鬼。

除了江少慶的吸血鬼妝扮外,洋將優瑪扮成鬼船長,其他還包括王苡丞的好樂南瓜、 董子恩的奪魂鋸、孔念恩的骷髏人、李子強的魔術師、楊強森的恰吉、張宥鈞的木頭人、岳少華的安娜貝爾、劉俊豪的小丑、陳冠勳的殭屍、温展樂的驅魔道士、范姜永頡的斷頭醫生、吳家洋的大魔王。

新人們賽前先在場外舞台與球迷互動,一一上台表演才藝,江少慶獨自上台、不湊隊,祭出的才藝是說笑話,以自己旅美親身經歷與球迷分享。

他說剛到美國時英文不太好,有一次翻譯不在身邊,走廊上遇到教練時,教練詢問他「How are you?」他回答:「I am Chiang」,他再問「What's your name?」江少慶心想應該在問自己好不好,「我就說『I am good.』,從此之後大家就叫我Good。」

江少慶的笑話說完,擔任評審的高國輝表情紋絲不動,他還自動加碼:「那我再說1個」,早已有備而來。

旅美時期要升上大聯盟才有機會體驗的菜鳥日,江少慶終究擦身,他也說:「其實我很想參加美國的,一直很期待這個機會,要上大聯盟才有這種機會。」

來到悍將隊後體驗生涯首度變裝秀,江少慶也笑說還不錯、滿用心,點名最不想穿的衣服,他說:「那個吧!一塊白布那個是誰。」他指的范姜永頡的斷頭醫生造型,「安娜貝爾也不要。」至於張宥鈞的「魷魚遊戲」木頭人造型,他也說不行:「那個應該穿不下吧!會變迷你裙。」 富邦悍將隊今天舉辦菜鳥日活動。記者葉信菉/攝影 富邦悍將隊今天舉辦菜鳥日活動。記者葉信菉/攝影

