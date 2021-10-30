MLB／自認油箱還有油 普荷斯參戰冬季聯盟先體驗被交易

隨著道奇止步國聯冠軍賽，今年41歲老將普荷斯（Albert Pujols）也結束球季，將在今年再度成為自由球員，還不打算退休的他，宣布將回鄉參加多明尼加的冬季聯盟，而迎接他的是首次體驗到被交易的滋味。

普荷斯生涯擊出超過3千安與600轟兩大里程碑，早已是準名人堂球員，他2012年與天使簽下的10年合約在今年到期，不過因表現下滑且與天使未來理念不合，季中遭釋出；隨後加入道奇，出賽85場打擊率0.254與12轟，雖然沒有過往「生化人」成績，仍證明自己還是有能力在大聯盟生存。

自認油箱還有燃料的普荷斯，表明想征戰2022年賽季，季後決定回到家鄉多明尼加參加冬季聯盟，除了一圓孩時夢想，也想向外界展示他的能耐，為下一張合約努力。

早在2002年普荷斯就被冬季聯盟的席巴歐巨人隊選中，但他之後選擇前往大聯盟發展，這次參賽原定將回到巨人隊，不過今日被交易到了艾斯科吉多獅子隊，也是生涯首次被交易，預計將於30日報到，他開心的表示，「能回到家鄉比賽真的很開心，也想為一直支持我的球迷持續奮戰，這是美夢成真。」

「我曾許下承諾，在退休前要回鄉打球，但這不代表我要退休了，我的時間還沒到」，普荷斯補充說：「為什麼別人說我該退休了、就該這麼做？當我覺得無法再打球時，才是我退休的時刻。」

值得一提的是普荷斯在冬季聯盟有既定的出賽數計畫，達成這數字後就會休兵。

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