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MLB／季後首度成為自由球員 佛里曼：從沒想過離開勇士

聯合新聞網 / 綜合報導
佛里曼不認為本季會是穿勇士球衣的「最後一舞」。 路透社
佛里曼不認為本季會是穿勇士球衣的「最後一舞」。 路透社

從2010年登上大聯盟就效力勇士至今的佛里曼（Freddie Freeman），今年球季結束後將進入自由市場，已為勇士效力長達12年的他，表明沒有想過為其他隊效力。

睽違22年再度重返世界大賽殿堂的勇士，讓自家培育出的球星佛里曼在經歷漫長11年的等待，終於在今年不用再當觀眾。不過他在2014年與勇士簽下8年1.35億美元合約，即將將在球季結束後到期。這段時間他拿下過一座年度MVP、5次MV票選前10、5度入選明星賽、2次銀棒獎與1次金手套，讓這份合約物超所值，更成為勇士這幾年的看板人物，季後動向自然成為焦點。

雖然將首次成為自由球員，32歲的佛里曼不認為本季會是穿勇士球衣的「最後一舞」，表達想續留「斧頭幫」的意願，「我在2007年就穿上勇士隊的球衣了，直到現在我也沒想過要去其他地方，每個人都知道我想留在這裡。」

勇士教頭史尼特克肯定佛里曼在團隊的重要性，「他對這支球隊、對我個人都意義重大」，不過考量現實層面，他也提到，「我相信所有人都希望佛里曼能繼續待在勇士，不過這是生意，任何事情都可能發生。」

佛里曼

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