MLB／感謝雙城給機會 林子偉持續復健期盼回到場上
台灣旅美好手林子偉結束今年球季，受到身體狀況影響，未能完整出賽，他在個人IG上感謝雙城隊，讓自己有機會證明能夠回到大聯盟，接下來也會持續保持復健。
去年結束在紅襪隊大、小聯盟的9個球季，林子偉成為自由球員後與雙城隊簽下小聯盟合約，今年4月24日升上大聯盟，不過僅出賽1場、待了7天，又回到小聯盟。
林子偉在5月10日因右頸斜肌拉傷進入紅襪3A傷兵，復出後打了4場，又回到傷兵名單，7月下旬更直接轉進60天傷兵名單，之後未再出賽，本季在小聯盟只打了7場，敲出7支安打，打擊率2成69。
林子偉今天透過個人社群媒體，感謝雙城隊今年的合約，「給我機會再次證明我能回到大聯盟，雖然最後沒有辦法健康完整出賽，心情難免被影響，復健期間也很煎熬，但是我不孤單，因為『神同在』。」
結束今年球季後，林子偉表示自己會持續復健，保持身體健康，也感謝今年持續關心、支持自己的球迷，繼續努力，要回到球場上用力揮棒。
MLB季後賽對戰表
▪ 2021 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言