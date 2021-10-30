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MLB／感謝雙城給機會 林子偉持續復健期盼回到場上

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台灣旅美好手林子偉結束今年球季，受到身體狀況影響，未能完整出賽，他在個人IG上感謝雙城隊。 法新社
台灣旅美好手林子偉結束今年球季，受到身體狀況影響，未能完整出賽，他在個人IG上感謝雙城隊。 法新社

台灣旅美好手林子偉結束今年球季，受到身體狀況影響，未能完整出賽，他在個人IG上感謝雙城隊，讓自己有機會證明能夠回到大聯盟，接下來也會持續保持復健。

去年結束在紅襪隊大、小聯盟的9個球季，林子偉成為自由球員後與雙城隊簽下小聯盟合約，今年4月24日升上大聯盟，不過僅出賽1場、待了7天，又回到小聯盟。

林子偉在5月10日因右頸斜肌拉傷進入紅襪3A傷兵，復出後打了4場，又回到傷兵名單，7月下旬更直接轉進60天傷兵名單，之後未再出賽，本季在小聯盟只打了7場，敲出7支安打，打擊率2成69。

林子偉今天透過個人社群媒體，感謝雙城隊今年的合約，「給我機會再次證明我能回到大聯盟，雖然最後沒有辦法健康完整出賽，心情難免被影響，復健期間也很煎熬，但是我不孤單，因為『神同在』。」

結束今年球季後，林子偉表示自己會持續復健，保持身體健康，也感謝今年持續關心、支持自己的球迷，繼續努力，要回到球場上用力揮棒。

林子偉 小聯盟 雙城

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