MLB／對牛隻不敬？美國動保團體要「牛棚」改名
據《RT Sport》報導，美國動保團體「善待動物組織」（PETA）呼籲棒球界將代表牛棚的「bullpen」一詞改掉，因為這個詞對牛不敬，他們也提出其他可能的代替詞彙如「arm barn」，但遭到極大反彈。
PETA宣布，他們正向棒球界提出建議：「『bullpen』原本指的是屠宰前受驚公牛的飼養區，把這個詞改掉，改用更現代的、對動物友好的詞。」例如「arm barn」（直譯為「手臂倉庫」）。PETA執行副總裁瑞曼（Tracy Reiman）補充：「用字很重要，棒球裡的『牛棚』貶低了天才球員的價值，也嘲笑了動物的痛苦。」
據報導，「bullpen」一詞從1870 年代開始就是被拿來指稱投手熱身的地方，後來也延伸出多種含意，包括警察用來拘留罪犯的牢房等。Bullpen與棒球的連結已長達150年，要改變這個用法可能相當困難，報導也提出絕對不會用「arm barn」一詞來取代牛棚。
有網友諷刺地寫道：「PETA知道棒球和棒球手套是用什麼做的嗎？」也有人崩潰地說：「這不可能是真的……」更有人開起玩笑：「牛隻們最近在他們的市政會議上討論到這個問題，牠們一直對此覺得很沮喪，最近終於受夠了。」
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