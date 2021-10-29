MLB／伍茲姪女情定洋基希克斯 超甜蜜美照閃瞎眾人
美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）姪女夏安（Cheyenne Woods）日前在IG公布喜訊，宣布自己和洋基隊外野手希克斯（Aaron Hicks）訂婚，並曬出唯美合照，羨煞眾人。
夏安放上小倆口的合照並寫道：「我願意和我最棒的朋友、同時也是我的心之所向永永遠遠在一起。」希克斯也在留言處回應：「我的心將永遠屬於你。」超甜蜜互動閃瞎網友。
32歲的希克斯打擊「左右開弓」，他在2008年以第一指名之姿加盟雙城，2016年轉隊至洋基，生涯平均打擊率.233，2018年繳出生涯最多的27轟，不過他在今年5月左手腕受傷後進行動刀，隨後賽季報銷。
夏安則為一名職業高球選手，曾兩度在職業賽事中封后。他和希克斯在2020年初結識，如今兩人將步入禮堂。
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