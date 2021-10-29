MLB／韋蘭德將成自由球員 卡布雷拉喊話：回來老虎吧

球季結束後成為自由球員的塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）下季究竟會留在太空人還是轉隊呢？與韋蘭德同時期的老虎隊重砲手卡布雷拉（Miguel Cabrera）就在IG上真情告白，希望他能回到老虎。

正值重建階段的老虎為了獲得更好的成績，接下來來很可能砸錢與自由球員簽約。而過去曾在老虎待了12年的強投韋蘭德在今年季後也將成為自由球員，不只老虎隊球迷引頸期盼球團將韋蘭德簽回來，就連老將卡布雷拉都忍不住在韋蘭德的IG影片下喊話：「回到你的家人身邊。」並配上愛心和拜託首飾的表情符號。

老虎隊名將卡布雷拉盼望韋蘭德回歸老虎隊。 路透

將近39歲的韋蘭德在去年與太空人簽下2年6600萬美元（約新台幣18.3億元）的延長合約，不過後來他就接受了TJ手術，兩年來僅為太空人出賽一場，明年他有望回歸大聯盟賽場。

而韋蘭德2008年到2017年賽季的隊友卡布雷拉與老虎的合約則是到2023年，兩人攜手帶領老虎在2011年至2014年拿下美聯中區冠軍四連霸。

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