聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／韋蘭德將成自由球員 卡布雷拉喊話：回來老虎吧
球季結束後成為自由球員的塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）下季究竟會留在太空人還是轉隊呢？與韋蘭德同時期的老虎隊重砲手卡布雷拉（Miguel Cabrera）就在IG上真情告白，希望他能回到老虎。
正值重建階段的老虎為了獲得更好的成績，接下來來很可能砸錢與自由球員簽約。而過去曾在老虎待了12年的強投韋蘭德在今年季後也將成為自由球員，不只老虎隊球迷引頸期盼球團將韋蘭德簽回來，就連老將卡布雷拉都忍不住在韋蘭德的IG影片下喊話：「回到你的家人身邊。」並配上愛心和拜託首飾的表情符號。
將近39歲的韋蘭德在去年與太空人簽下2年6600萬美元（約新台幣18.3億元）的延長合約，不過後來他就接受了TJ手術，兩年來僅為太空人出賽一場，明年他有望回歸大聯盟賽場。
而韋蘭德2008年到2017年賽季的隊友卡布雷拉與老虎的合約則是到2023年，兩人攜手帶領老虎在2011年至2014年拿下美聯中區冠軍四連霸。
MLB季後賽對戰表
▪ 2021 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言