MLB／金手套決選名單紅雀6人最多 莫里納挑戰第10座

大聯盟今天公布年度金手套最終入圍名單，紅雀隊6人入圍最多，其中包括要挑戰10度得獎的長青捕手莫里納（Yadier Molina），獎項將在11月8日揭曉。

39歲的莫里納生涯金手套獎次數高於所有現役球員，不過上一次獲獎是2018年，今年同樣進入到最後名單的還有費城人隊瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、海盜隊史托林（Jacob Stallings）。

同是紅雀隊的亞瑞納多（Nolan Arenado）則要挑戰三壘手金手套9連霸，生涯每一季都獲獎的他，在三壘手連續獲獎次數史上第三，排在羅賓森（Brooks Robinson）16年、施密特（Mike Schmidt）9年。

美聯則以新鮮人居多，投手葛蘭基（Zack Greinke）金手套6連霸已是最多，一起競爭的還有4屆金手套凱柯（Dallas Keuchel），貝瑞歐斯（Jose Berrios）則是挑戰生涯第一座。

以下是兩聯盟金手套入圍名單：

美國聯盟

投手

貝瑞歐斯(José Berríos) 藍鳥

葛蘭基(Zack Greinke) 太空人

凱柯(Dallas Keuchel) 白襪

捕手

馬度納多(Martín Maldonado) 太空人

墨菲(Sean Murphy) 運動家

培瑞茲(Salvador Perez) 皇家

一壘手

古瑞爾(Yuli Gurriel) 太空人

歐森(Matt Olson) 運動家

沃許(Jared Walsh) 天使

二壘手

佛列契(David Fletcher) 天使

莫瑞菲德(Whit Merrifield) 皇家

塞米恩(Marcus Semien) 藍鳥

三壘手

查普曼(Matt Chapman) 運動家

拉米瑞茲(José Ramírez) 印地安人

溫多(Joey Wendle) 光芒

游擊手

柯瑞亞(Carlos Corre) 太空人

克勞佛(J.P. Crawford) 水手

西蒙斯(Andrelton Simmons) 雙城

左外野手

阿羅薩雷納(Randy Arozarena) 光芒

班寧坦迪(Andrew Benintendi) 皇家

小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.) 藍鳥

中外野手

基爾邁爾(Kevin Kiermaier) 光芒

史卓(Myles Straw) 印地安人

泰勒(Michael A.Taylor) 皇家

右外野手

瑞福洛(Hunter Renfroe) 紅襪

塔克(Kyle Tucker) 太空人

賈羅(Joey Gallo) 洋基

國家聯盟

投手

戴維斯(Zach Davies) 小熊

弗里德(Max Fried) 勇士

惠勒(Zack Wheeler) 費城人

捕手

莫里納(Yadier Molina) 紅雀

瑞爾穆托(J.T. Realmuto) 費城人

史托林(Jacob Stallings) 海盜

一壘手

弗里曼(Freddie Freeman) 勇士

高史密特(Paul Goldschmidt) 紅雀

孟西(Max Muncy) 道奇

二壘手

奧比斯(Ozzie Albies) 勇士

艾德蒙(Tommy Edman) 紅雀

寇頓‧‧王(Kolten Wong) 釀酒人

三壘手

亞瑞納多(Nolan Arenado) 紅雀

馬恰多(Manny Machado) 教士

馬克馬洪(Ryan McMahon) 洛磯

游擊手

克勞佛(Brandon Crawford) 巨人

林多(Francisco Lindor) 大都會

紐曼(Kevin Newman) 海盜

左外野手

歐尼爾(Tyler O'Neill) 紅雀

培洛塔(David Peralta) 響尾蛇

波拉克(AJ Pollock) 道奇

中外野手

貝德(Harrison Bader) 紅雀

雷諾斯(Bryan Reynolds) 海盜

布萊德利(Jackie Bradley Jr.) 釀酒人

右外野手

貝茲(Mookie Betts) 道奇

杜瓦(Adam Duvall) 勇士

亞斯川斯基(Mike Yastrzemski) 巨人

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