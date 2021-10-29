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MLB／本季寫生涯最佳 「守護者」官網預測張育成下季定位
效力印地安人隊的台灣旅美好手張育成，今年在大聯盟創下生涯最佳成績，在即球隊將更名之際，官網記者貝爾（Mandy Bell）也分析明年球隊陣容，並點出張育成可能的使用方式。
因名字帶有歧視意味的印地安人隊，明年球季將正式改名為「Guardians（守護者，暫譯）」，官網也為明年將改頭換面的印地安人隊提前預測最新陣容。其中對於張育成的預測，報導中指出，他將和克萊門特（Ernie Clement）、米勒（Owen Miller）一起競爭二壘，不過他認為張育成大部分時間應該還是以工具人為主。
張育成本季在大聯盟創下個人生涯最佳，出賽89場，敲出54支安打、9發全壘打、39分打點，打擊率2成28，各個數據都創下大聯盟台灣野手新猷，也以9轟，成為在大聯盟最多轟的台灣打者。
張育成今年工具人角色相當稱職，內野四個位置都站了一輪，以一壘出賽49場最多，第二則是三壘21場，二壘和游擊則分別是8場、7場。
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