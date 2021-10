MLB／獎不完！大谷「球員選擇獎」雙料獲獎成日本第1人

大聯盟今天公布球員選擇獎(Players Choice Awards),「二刀流」大谷翔平再度引領全場,收下年度最佳球員、美聯傑出球員兩項大獎,史詩般的賽季連現役球員們都按讚。

球員選擇獎由球員們票選產生,大谷翔平本季在投手丘繳出9勝2敗、防禦率3.18,打擊區上貢獻46轟、100分打點、26盜,投、打表現都是頂尖,持續撼動大聯盟,也在這項票選中獲得同儕認可。

The players have spoken!



Shohei Ohtani is the MLBPA A.L. Outstanding Player of the Year and MLB Player of the Year, as voted by players around the league. pic.twitter.com/jGFclNG9PX