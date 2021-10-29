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MLB／獎不完！大谷「球員選擇獎」雙料獲獎成日本第1人

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MLB／獎不完！大谷「球員選擇獎」雙料獲獎成日本第1人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟今天公布球員選擇獎，大谷翔平收下年度最佳球員、美聯傑出球員兩項大獎，成為日本第一人。 美聯社
大聯盟今天公布球員選擇獎，大谷翔平收下年度最佳球員、美聯傑出球員兩項大獎，成為日本第一人。 美聯社

大聯盟今天公布球員選擇獎（Players Choice Awards），「二刀流」大谷翔平再度引領全場，收下年度最佳球員、美聯傑出球員兩項大獎，史詩般的賽季連現役球員們都按讚。

球員選擇獎由球員們票選產生，大谷翔平本季在投手丘繳出9勝2敗、防禦率3.18，打擊區上貢獻46轟、100分打點、26盜，投、打表現都是頂尖，持續撼動大聯盟，也在這項票選中獲得同儕認可。

大谷雙料獲獎，從1998年開始頒發的年度最佳球員，他是史上第1位獲獎日本球員，從1993年起頒發的聯盟傑出球員，鈴木一朗曾在2004年獲選為日本第1人，大谷跟進傳奇前輩的腳步。

大谷翔平透過影片發表得獎感言，他表示，「能從一起比賽的選手那裡獲得認可，聽到他們這樣的評價，真的覺得很開心。」他也感謝一起比賽的隊友、對手們，「看著他們優異的表現，讓自己也跟著提升，所以我必須向所有人說謝謝，也希望在接下來的球季能拿出高水準的表現。」

大谷翔平 大聯盟 鈴木一朗

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