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MLB／教士新總仔出爐 3屆年度教頭梅爾文從運動家跳槽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
教士挖角運動家隊總教練梅爾文（Bob Melvin），將與他簽下3年合約。 美聯社
教士挖角運動家隊總教練梅爾文（Bob Melvin），將與他簽下3年合約。 美聯社

打造「宇宙教士」結果連季後賽都沒得打，球團在球季結束後拔掉總教練丁格勒（Jayce Tingler）烏紗帽，新教頭人選也即將出爐，美國媒體報導，教士挖角運動家隊總教練梅爾文（Bob Melvin），將與他簽下3年合約。

今天剛好年滿60歲的梅爾文，生涯執教勝率5成14，曾3度拿下年度最佳教頭，從2011年起就擔任運動家總教練，連續4年完成勝率5成以上賽季，成績備受肯定，球團也已執行他的2022年合約，但同意他前往教士面試，在他接下教士帥印後，不需向運動家提出任何補償。

梅爾文的出任，讓美國媒體頗感意外，「聖地牙哥聯合論壇報」報導開頭就寫：「教士有個天大的秘密，今天終於揭曉，他們找來梅爾文擔任總教練。」

報導中指出，教士的面試過程嚴密保護，並不清楚他們面試了多少人選，席爾特（Mike Shildt）、羅哈斯（Luis Rojas）、吉恩（Ozzie Guillén）等人陸續浮出水面，「就在昨天，總管普瑞勒（A.J. Preller）還說不知道何時會確認人選，可能還要一周左右。」

據參與決策過程的消息來源指出，教士相中梅爾文的冷靜、思慮周到，也感覺他的執教戰績、率隊風格能在教士休息室裡帶來化學效應，「他將成為球員們的智慧之聲。」

梅爾文在帶職狀況下找到下一任工作，在歷來換隊「無縫接軌」教頭中，只有麥登（Joe Maddon）的連16年執教排名史上第一，梅爾文、馬丁利（Don Mattingly）明年都將是第12年，並列第2。

教士 運動家 Don Mattingly

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