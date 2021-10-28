MLB／包爾明年能否回歸 道奇總裁也不知道

陷入性暴力醜聞風暴的道奇強投包爾（Trevor Bauer），在7月時遭大聯盟無期限停職。對於明年是否能重返戰場，道奇棒球營運總裁佛里曼留（Andrew Friedman）也沒有答案。

佛里曼在道奇賽季記者會上，拒絕透露包爾能否在明年回歸，他表示:「在包爾停賽後，對球隊成績並無太大的影響。我想一切還是以聯盟官方的判決，等案件有更明確的進度後，將會向大家宣布，目前不做任何的評論。」

包爾本季年薪高達4000萬美元，是大聯盟史上單季最高年薪紀錄，他在本季先發出賽17場後遭到停職，但這期間仍能領到全額薪水。不過不管性侵案最後判決為何，聯盟明年球季都打算對鮑爾處沒有薪水的禁賽令，而只要禁賽時間越長，對道奇就越有利，他們能夠將省下的錢分配到其他的補強上。

道奇燃眉之急還是面臨多名主力球員將進入自由市場，到底該留住誰的難題。這也與包爾若被禁賽後能省下多少薪資有關，已有美媒建議在決定該簽克蕭（Clayton Kershaw）或薛則（Max Scherzer）前，一定得先留住工具人泰勒（Chris Taylor）

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