快訊

有三成長輩不願打疫苗、痴心莫粉仍苦等 陳時中這樣說

議員千金捲販毒風波 ! IG網紅接代言吸粉 身分遭起底

MLB／包爾明年能否回歸 道奇總裁也不知道

聯合新聞網 / 綜合報導
包爾明年能否回歸道奇，總管佛里曼也沒有答案。 美聯社
包爾明年能否回歸道奇，總管佛里曼也沒有答案。 美聯社

陷入性暴力醜聞風暴的道奇強投包爾（Trevor Bauer），在7月時遭大聯盟無期限停職。對於明年是否能重返戰場，道奇棒球營運總裁佛里曼留（Andrew Friedman）也沒有答案。

佛里曼在道奇賽季記者會上，拒絕透露包爾能否在明年回歸，他表示:「在包爾停賽後，對球隊成績並無太大的影響。我想一切還是以聯盟官方的判決，等案件有更明確的進度後，將會向大家宣布，目前不做任何的評論。」

包爾本季年薪高達4000萬美元，是大聯盟史上單季最高年薪紀錄，他在本季先發出賽17場後遭到停職，但這期間仍能領到全額薪水。不過不管性侵案最後判決為何，聯盟明年球季都打算對鮑爾處沒有薪水的禁賽令，而只要禁賽時間越長，對道奇就越有利，他們能夠將省下的錢分配到其他的補強上。

道奇燃眉之急還是面臨多名主力球員將進入自由市場，到底該留住誰的難題。這也與包爾若被禁賽後能省下多少薪資有關，已有美媒建議在決定該簽克蕭（Clayton Kershaw）或薛則（Max Scherzer）前，一定得先留住工具人泰勒（Chris Taylor）

薪水 佛里曼 醜聞 薪資

相關新聞

MLB／亞土維季後賽第22轟史上第二 太空人火力串聯扳平勇士

太空人隊反彈得很快，世界大賽第二戰先發投手尤奎迪（Jose Urquidy）投5局失2分，加上打線串聯，以7：2擊敗勇士...

MLB／克蕭將出走？道奇總管：尊重他的決定

道奇衛冕失利後，季後將有多名明星球員進入自由市場，其中自家培養出的三屆塞揚王牌克蕭（Clayton Kershaw）是否續留最引人關注，總管佛里曼（Andrew Friedman）也首次表態。

MLB／10年前的皇家大物變「大誤」 29歲外野手宣布退役

10年前創下皇家隊史最高簽約金紀錄的外野手史塔林(Bubba Starling)，日前在臉書拋出震撼消息，今年才29歲的他，宣布將高掛球鞋退役。 史塔林是美式足球、籃球與棒球三棲明星，在高中畢業

MLB／包爾明年能否回歸 道奇總裁也不知道

陷入性暴力醜聞風暴的道奇強投包爾（Trevor Bauer），在7月時遭大聯盟無期限停職。對於明年是否能重返戰場，道奇棒球營運總裁佛里曼留（Andrew Friedman）也沒有答案。 佛里曼在

MLB／季後是FA游擊手大年 紐媒反對洋基追求柯瑞亞

洋基本季在外卡驟死戰就遭到紅襪淘汰，總管凱許曼(Brian Cashman)季後指出補強游擊手是目前刻不容緩的問題。根據先前報導，洋基將鎖定太空人當家游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）。不過今

2021 MLB季後賽賽程與最新戰況 太空人火力復甦勝勇士扳回一城

MLB季後賽世界大賽由太空人對戰勇士。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。