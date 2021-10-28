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MLB／克蕭將出走？道奇總管：尊重他的決定

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇三屆塞揚王牌克蕭（Clayton Kershaw）是否續留最引人關注。 路透社
道奇三屆塞揚王牌克蕭（Clayton Kershaw）是否續留最引人關注。 路透社

道奇衛冕失利後，季後將有多名明星球員進入自由市場，其中自家培養出的三屆塞揚王牌克蕭（Clayton Kershaw）是否續留最引人關注，總管佛里曼（Andrew Friedman）也首次表態。

從2006年至今，克蕭已待在道奇長達15年，生涯顛峰都奉獻給洛城，也是道奇這幾年的領袖。可惜今年季末因左臂受傷缺席整個季後賽，但無損他這幾年的貢獻，道奇當然有意續留，但最終還是得以他個人想法為主。

球團總裁佛里曼受訪時首度對此發表意見，表達尊重克蕭未來的選擇，「大家都知道克蕭對於道奇和整座城市的貢獻，我認為不管他做出什麼決定，一切也還是以家人為重。撇除我在球團的身分，能跟他在道奇一同奮鬥、一起贏得世界大賽並舉辦冠軍遊行，種種的經歷，令人懷念。不過若他想為家人做出更有意義的事，我們也全力支持他。」

三屆塞揚得主克蕭近年球威有衰退趨勢，也多次進入傷兵名單，但靠著控球與經驗，本季仍有10勝8敗、防禦率3.55，121.2局送出144K，WHIP則是1.02，還是聯盟水準以上的成績。他在本月初接受PRP(高濃度血小板)治療左臂，期望能趕上明年春訓。

道奇隊球迷普遍希望克蕭能回到洛杉磯，不過一切還是要看他如何抉擇。先前有傳聞指出，注重家庭的克蕭有意回家鄉德州打球，遊騎兵會是選項之一，球迷可能得先做好這名準名人堂球星換穿其他隊球衣的準備。

佛里曼 洛杉磯 標誌 德州

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