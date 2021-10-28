MLB／克蕭將出走？道奇總管：尊重他的決定
道奇衛冕失利後，季後將有多名明星球員進入自由市場，其中自家培養出的三屆塞揚王牌克蕭（Clayton Kershaw）是否續留最引人關注，總管佛里曼（Andrew Friedman）也首次表態。
從2006年至今，克蕭已待在道奇長達15年，生涯顛峰都奉獻給洛城，也是道奇這幾年的領袖。可惜今年季末因左臂受傷缺席整個季後賽，但無損他這幾年的貢獻，道奇當然有意續留，但最終還是得以他個人想法為主。
球團總裁佛里曼受訪時首度對此發表意見，表達尊重克蕭未來的選擇，「大家都知道克蕭對於道奇和整座城市的貢獻，我認為不管他做出什麼決定，一切也還是以家人為重。撇除我在球團的身分，能跟他在道奇一同奮鬥、一起贏得世界大賽並舉辦冠軍遊行，種種的經歷，令人懷念。不過若他想為家人做出更有意義的事，我們也全力支持他。」
三屆塞揚得主克蕭近年球威有衰退趨勢，也多次進入傷兵名單，但靠著控球與經驗，本季仍有10勝8敗、防禦率3.55，121.2局送出144K，WHIP則是1.02，還是聯盟水準以上的成績。他在本月初接受PRP(高濃度血小板)治療左臂，期望能趕上明年春訓。
道奇隊球迷普遍希望克蕭能回到洛杉磯，不過一切還是要看他如何抉擇。先前有傳聞指出，注重家庭的克蕭有意回家鄉德州打球，遊騎兵會是選項之一，球迷可能得先做好這名準名人堂球星換穿其他隊球衣的準備。
▪ 2021 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言