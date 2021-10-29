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洗白2017年「作弊」醜聞 太空人最後一支舞

聯合新聞網 / Dennis
2017年世界大賽冠軍太空人隊，於2019被爆出於比賽中利用攝影裝備偷對手暗號後，頓時成為人人喊打過街老鼠。。美聯社
2017年世界大賽冠軍太空人隊，於2019被爆出於比賽中利用攝影裝備偷對手暗號後，頓時成為人人喊打過街老鼠。。美聯社

自從2019年底，太空人隊被爆出於比賽中利用攝影裝備偷對手暗號後，這支2017年世界大賽贏家，頓時成為人人喊打過街老鼠。就算太空人高層與大聯盟對此當機立斷的對於該件作弊醜聞做出懲處，但再次相信就連自家球迷都很難諒解太空人所作所為。所幸有新冠疫情，要不然太空人2020球季要如何面對粉絲們排山倒海而來噓聲？

2020年大聯盟在無球迷球場內開打，太空人藉此逃過一劫。沒有了球迷們怒罵，反而是給太空人救贖機會。因作弊醜聞以致空出主帥職務，改由早已邁入古稀之年貝克(Dusty Baker)接手。而過去一向標榜以賽博計量學(Sabrimetric)為經營方針太空人，在老派教頭貝克入主之下，開始有了結構性改變。

貝克的到來，首要難題是要把球員們從沈浸在醜聞案牢籠內給釋放出來。貝克大膽啟用「與全世界為敵，冒天下之大不韙」方式，來提振士氣。只可惜，貝克的努力終究無法直接從戰績上反映出來。可是他卻是藉由大聯盟季後賽擴編契機，硬是把這支不知為何而戰的球隊擠進該年季後賽。

而2020年季後賽，可說是太空人於作弊醜聞案爆發後轉淚點。原本士氣與戰績已達低點太空人球員，也藉由該年季後賽再次找回自我與自信。先後解決掉雙城與運動家的太空人如果沒有在美聯冠軍賽第7戰敗給光芒，是很有機會在近5年內4度問鼎世界大賽。

貝克到太空人隊，把球員們從沈浸在醜聞案牢籠內給釋放出來。 美聯社。
貝克到太空人隊，把球員們從沈浸在醜聞案牢籠內給釋放出來。 美聯社。

所以說，以太空人整體實力就算沒有「偷暗號」，都堪稱是近年來大聯盟30球隊中無人可出其右。由此可見，如果「偷暗號」是一段不想再次被提起插曲，那麼肯定可以用應有實力來譜出自己新的凱旋樂章。只可惜，2021年很有可能會是最後一次太空人洗清作弊者標籤的機會。

其實只要主力球員回歸，太空人絕對是聯盟中一流勁旅，且絕對有贏下最後一場比賽勝利實力。只不過，本季過後，陣中三大主力：葛基蘭(Zack Greinke)、麥克寇勒(Lance McCullers)和柯瑞亞(Carlos Correa)都將投入自由市場。再加上，這次譜曲總指揮貝克也將於球季結束後走完與太空人短暫合約，未來是否有機會再續前緣仍是未知數。

如今太空人要面對是年輕氣盛的勇士隊。在勇士身上彷彿看到2017年奪冠時期自己，才華洋溢，氣勢如虹。可是在歷經歲月與輿論淬鍊太空人隊，內心對於勝利的渴望乃是不下於他人，因為這是太空人隊最後一次向棒球之神與自家球迷贖罪和證明自己機會。

太空人隊最後一次向棒球之神與自家球迷贖罪和證明自己機會。 路透
太空人隊最後一次向棒球之神與自家球迷贖罪和證明自己機會。 路透

太空人最後一支舞，一路走來其實並不如一般人眼中所看得順遂，但現今在美粒果公園球場內噓聲早已換成熱情歡呼聲，就此見得，太空人的贖罪之路已經完成了一半。

太空人 醜聞 疫情 老鼠

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