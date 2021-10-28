MLB／10年前的皇家大物變「大誤」 29歲外野手宣布退役

10年前創下皇家隊史最高簽約金紀錄的外野手史塔林(Bubba Starling)，日前在臉書拋出震撼消息，今年才29歲的他，宣布將高掛球鞋退役。

史塔林是美式足球、籃球與棒球三棲明星，在高中畢業後拿到內布拉斯加大學棒球與美式足球雙料獎學金，不過在知名經紀人波拉斯(Scott Boras)建議下選擇打棒球，並於2011大聯盟選秀以第一輪第五順位被皇家隊選中，當時簽約金750萬美元打破隊史紀錄，也是大聯盟史上第二高，憑藉的是高中時代累積打擊率0.481，平均每6次打擊就轟出一支全壘打，讓皇家對他寄予厚望。

這一年皇家將2015年奪冠兩大核心荷斯莫(Eric Hosmer )與穆斯塔卡斯( Mike Moustakas)升上大聯盟，球隊期待史塔林能很快跟上這兩人成為要角。可惜事情並沒有奏效，史塔林打擊有三振率過高的明顯缺陷，一直到2019年才第一次登上大聯盟，但出賽數不多，過去兩季91場的出賽打擊率僅2成04，只擊出5轟和17打點。

史塔林今年又回到小聯盟，整季都在3A，但僅出賽27場，留下打擊三圍0.258/.305/0.557和7轟、17打點。不過也因此有機會在8月代表美國隊出征東京奧運，用奧運銀牌為自己的棒球生涯留下完美的句點。

這位皇家選秀大物職棒生涯起起落落，最後成為「大誤」，即便史塔林沒有為皇家隊帶來多大的幫助，但還是努力不懈，持續在小聯盟奮鬥著。決定退役後，他也表示，「我真的很高興能退休」

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