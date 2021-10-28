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MLB／季後是FA游擊手大年 紐媒反對洋基追求柯瑞亞

聯合新聞網 / 綜合報導
紐媒反對洋基季後追逐柯瑞亞，因為市場上還有其他更好的選擇。 法新社
紐媒反對洋基季後追逐柯瑞亞，因為市場上還有其他更好的選擇。 法新社

洋基本季在外卡驟死戰就遭到紅襪淘汰，總管凱許曼(Brian Cashman)季後指出補強游擊手是目前刻不容緩的問題。根據先前報導，洋基將鎖定太空人當家游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）。不過今年市場大物游擊手眾多，《紐約郵報》認為有更適合的選擇。

柯瑞亞在今年賽季屢屢為太空人建功，ESPN版本的本季WAR(勝利貢獻值)也高居聯盟第一，季後將成為自由球員，自然成為洋基想補強游擊手的首要目標。不過記者大衛杜夫（Ken Davidoff）指出，由於太空人偷暗號的醜聞，柯瑞亞也參與其中，簽下他並不適合，很有可能會引起痛恨太空人入骨的洋基球迷反彈。

杜夫進一步指出，若柯瑞亞是本季自由市場游擊手唯一選擇，他就不會持反對意見，但顯然季後是游擊手FA大年，包含道奇的席格（Corey Seager）、本業是游擊來到藍鳥轉守二壘創下最多轟紀錄的塞米恩（Marcus Semien），以及和洛磯隊史托瑞（Trevor Story），甚至還有季中轉隊至大都會的貝茲(Javier Baez)。

其中杜夫認為左打的席格是最佳人選，因為可以解決洋基打線「右傾」的問題，洋基主場對左打也更友善；至於第二選擇則是塞米恩，除了價碼可能較低外，他本季展現守二壘的實績，未來不至於壓縮到農場的游擊大物發展空間。

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