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MLB／亞土維季後賽第22轟史上第二 太空人火力串聯扳平勇士
太空人隊反彈得很快，世界大賽第二戰先發投手尤奎迪（Jose Urquidy）投5局失2分，加上打線串聯，以7：2擊敗勇士隊，將戰績扳成1勝1敗平手。
面對1：1平手，太空人在2局下拉開差距，1出局後連續4支安打，希瑞（Jose Siri）安打先敲回超前分，馬多納度（Martin Maldonado）敲出左外野安打，加上對手回傳到沒人防守的三壘，帶回2分，2出局後布蘭特利（Michael Brantley）安打再下一城，單局攻下4分。
勇士雖在5局上添得1分，不過太空人6局、7局下各得1分，包括亞土維（Jose Altuve）在7局下的陽春砲，繼續拉開差距。
這發全壘打也是亞土維生涯季後賽第22轟，追平威廉斯（Bernie Williams）並列史上第二多，第一名是曼尼（Manny Ramirez）的29轟。
太空人先發投手尤奎迪前一場在美聯冠軍賽投1.2局失6分，今天雖被敲出6支安打，但投完5局僅失2分，投出7次三振，沒有保送，拿下勝投。
勇士弗里德（Max Fried）雖然2局遭到痛擊，但後續回穩，6局想續投卻因四壞、安打連續出現而退場，最終投5局丟掉6分，有5分責失，吞下敗投，另有6次三振、1次保送。
MLB季後賽對戰表
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