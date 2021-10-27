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MLB／教士面試前白襪教頭 為了塔提斯傾向聘拉丁美洲裔
世界大賽在如火如荼進行的同時，許多提前放假的球隊已經開始尋找合適的教練人選，教士今年因為沒有打出預期的表現，開除主帥丁勒（Jayce Tingler）殺雞儆猴，今日傳出教士和已經九年沒有擔任總教練的前白襪冠軍教頭吉恩（Ozzie Guillen）進行面試。
教士在和吉恩面試之前，先後和另外三名候選人見過面，分別是前紅雀主帥席爾特（Mike Shildt）、前大都會教頭羅哈斯（Luis Rojas）以及前天使總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）。
根據幾位消息人士的說法，教士對於總教練一職的人選傾向於拉丁美洲人，尤其最好是多明尼加，如此一來，和同樣來自多明尼加的看板球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在溝通上會相對比較容易，而羅哈斯正是多明尼加人並且和塔提斯關係很好，吉恩則是來自委內瑞拉。
吉恩從2004年開始在白襪擔任總教練，隔年就順利奪下世界大賽冠軍，直到2011年才離開白襪加入馬林魚，但僅執教一年就離開球隊，隨後再也沒有擔任任一隊教頭一職，吉恩在大聯盟的戰績為747勝710敗，在白襪的8年期間則是拿到678勝617敗。
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