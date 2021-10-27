MLB／世界大賽主場5連敗 太空人主帥：我們會反彈

世界大賽於今日正式開打，首戰太空人就以2:6不敵勇士，加上今日落敗，太空人世界大賽在主場已經連續五場吞敗，但教頭貝克（Dusty Baker）卻老神在在地表示，「我們仍充滿信心，他們會反彈。」

太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）首戰大崩盤，僅投兩局被敲出8支安打、失掉5分，再加上打擊火力也沒有提供支援，三位主將亞土維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）、柏格曼（Alex Bregman）加起來12個打席沒有一次上壘。

瓦德茲賽後坦言，「這是我的首場世界大賽，所以我不會告訴你我沒有感受到壓力，我認為今天表現不佳的最大關鍵在於，我的球數總是落後。」

不過貝克認為第一場失利不代表什麼，「我們並不擔心，我們對自己仍非常有信心，我們有輸球後反彈的訣竅，在遭受嚴重挫敗後，我們球員有不屈不撓的驚神，這就是比賽的奧秘。」

貝克再補充，「你必須忘掉輸球，你可以去看看我們的球員，我從未見過這些人擔心，他們知道他們做得到，他們知道他們會反彈。」

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