聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／世界大賽主場5連敗 太空人主帥：我們會反彈
世界大賽於今日正式開打，首戰太空人就以2:6不敵勇士，加上今日落敗，太空人世界大賽在主場已經連續五場吞敗，但教頭貝克（Dusty Baker）卻老神在在地表示，「我們仍充滿信心，他們會反彈。」
太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）首戰大崩盤，僅投兩局被敲出8支安打、失掉5分，再加上打擊火力也沒有提供支援，三位主將亞土維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）、柏格曼（Alex Bregman）加起來12個打席沒有一次上壘。
瓦德茲賽後坦言，「這是我的首場世界大賽，所以我不會告訴你我沒有感受到壓力，我認為今天表現不佳的最大關鍵在於，我的球數總是落後。」
不過貝克認為第一場失利不代表什麼，「我們並不擔心，我們對自己仍非常有信心，我們有輸球後反彈的訣竅，在遭受嚴重挫敗後，我們球員有不屈不撓的驚神，這就是比賽的奧秘。」
貝克再補充，「你必須忘掉輸球，你可以去看看我們的球員，我從未見過這些人擔心，他們知道他們做得到，他們知道他們會反彈。」
MLB季後賽對戰表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言