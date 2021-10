MLB／腳骨折仍堅持上場 美媒：摩頓抱歉沒能再多投幾球

世界大賽第一戰斧頭幫雖然旗開得勝,但卻折了一名大將,勇士右投摩頓(Charlie Morton)右腳腓骨骨折確定將缺席剩餘的世界大賽,不過賽後大家才知道,當時摩頓為了替勇士再多消耗更多出局數,竟是在骨折的狀態下,多投了16球並解決掉太空人三名打者,最後一球還是完美的三振。

摩頓是在二局下遭太空人首打席古瑞爾(Yuli Gurriel)擊出的強襲球擊中腳踝,但從他的跑步及投球姿勢中看不出有什麼異常,他也順利投出三上三下結束掉這個半局,甚至在三局下再次出現在投手丘上,直到三振亞土維(Jose Altuve)後終於撐不住了,投完球後站不穩雙手撐地,最終只好提前離場。

顯然當時除了摩頓本人之外,沒有人意識到他是帶傷上陣,就連勇士的教練團和隊友都被蒙在鼓裡,但摩頓對於傷勢仍選擇置之不理,由此可見他有多渴望能再替球隊盡一份心力。有消息指出賽後他甚至還向隊友道歉,「對不起,我沒能再多投幾球。」

接到摩頓本季最後一球的捕手達諾(Travis d'Arnaud)不意外這名搭檔的反應,「他是那種投完8局只失1分,仍會覺得不該丟這1分的那種人」,接著補充說:「每個人都知道他目前累積的成就很驚人,但謙遜的態度卻是可遇不可求,他對每個人都非常真誠,無論你是棒球門外漢、或是在聯盟打滾20年的老將都是如此。」

「但在右腳骨折的狀態還送出三振實在太不可思議,也超乎我的想像,但我打賭這絕對是真的,他只是為了讓明特(A.J. Minter)有更多時間熱身」,達諾再次強調:「他是為了球隊犧牲自己。」

勇士主帥史尼克(Brian Snitker)也提到,「這就是為何我們簽下他的原因,他值得信任,他一整季在這方面都做得很成功,今晚也是。看他受傷我真的很難受,尤其他真的就是那種摔斷腿還說對不起的人。」

Charlie Morton did all of this on a broken leg pic.twitter.com/ONuE8boYIf