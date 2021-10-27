MLB／勇士2轟擊倒太空人 終止世界大賽8連敗卻有陰影

從索勒（Jorge Soler）在1局上的首局首打席全壘打開始，勇士隊一路領先，杜瓦（Adam Duvall）的兩分砲拉開差距，在世界大賽首戰以6：2擊敗太空人隊，終止世界大賽8連敗。

勇士首局靠著索勒陽春砲、萊里（Austin Riley）二壘打得到2分，2局索勒滾地推進再1分，3局上杜瓦再敲出兩分砲，取得5：0領先，8局上弗里曼（Freddie Freeman）高飛犧牲打再有1打點。

索勒這發陽春砲也是史上第一支世界大賽「貨真價實」的開賽首打席全壘打，因為是1局上敲出，過去4支首局首打席全壘打都在1局下開轟，最近一次是2017年道奇隊的泰勒（Chris Taylor）。

太空人兩分都靠滾地推進，4局下麥考米克（Chas McCormick）在一、三壘有人時的滾地球破蛋，8局下艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）三壘打後，柯瑞亞（Carlos Correa）滾地球再添1分。

拿下開門紅，勇士挑戰冠軍卻有陰影，先發投手摩頓（Charlie Morton）提前傷退，剩餘賽程報銷。 美聯社

拿下開門紅，勇士挑戰冠軍卻有陰影，先發投手摩頓（Charlie Morton）提前傷退，被強襲球打到右腿腓骨骨折，確定缺席接下來的世界大賽。

摩頓是在2局下被古利爾（Yuli Gurriel）敲出的強襲球打到右腿，但他依然投完該局，然而3局上投出三振亞土維（Jose Altuve）的最後一顆好球後，卻跌倒用手撐地，經防護員檢查後退場，隨後確認骨折。

摩頓投2.1局退場，明特（A.J. Minter）接手投了2.2局失1分，拿下勝投；太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）投2局被敲8支安打，包括2轟，丟掉5分承擔敗投。

勇士上一次打進世界大賽是1999年，4連敗輸給洋基隊，1996年則是2連勝後對洋基吞下4連敗，今天這勝終止了連敗紀錄。

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