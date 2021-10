MLB／僅3局就有重大傷兵 勇士摩頓右腳腓骨骨折賽季報銷

勇士在世界大賽第一戰才打了3局就出現重大傷兵,而且是最倚賴的先發投手戰力!

老將摩頓銜命在首戰銜命先發,但只投2.1局就受傷退場,勇士稍後宣布是右腳腓骨骨折,世界大賽剩餘賽程確定無法再出賽,但會準時於明年春訓時回歸。

讓摩頓倒下的原因,是2局下遭太空人首棒打者古瑞爾(Yuli Gurriel)擊出的強襲球擊中腳踝,根據數據這顆反彈球速度高達102.4英哩,儘管他還是完成守備抓到打者,並奮力在這局投出三上三下,但第三局是否續投已有變數。

This was the Gurriel comebacker that got Morton's shin in the second inning. My guess is he had to exit because the area swelled over the past inning. pic.twitter.com/NuV4Zm50Yh