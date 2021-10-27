MLB／僅3局就有重大傷兵 勇士摩頓右腳腓骨骨折賽季報銷

勇士在世界大賽第一戰才打了3局就出現重大傷兵，而且是最倚賴的先發投手戰力！

老將摩頓銜命在首戰銜命先發，但只投2.1局就受傷退場，勇士稍後宣布是右腳腓骨骨折，世界大賽剩餘賽程確定無法再出賽，但會準時於明年春訓時回歸。

讓摩頓倒下的原因，是2局下遭太空人首棒打者古瑞爾(Yuli Gurriel)擊出的強襲球擊中腳踝，根據數據這顆反彈球速度高達102.4英哩，儘管他還是完成守備抓到打者，並奮力在這局投出三上三下，但第三局是否續投已有變數。

This was the Gurriel comebacker that got Morton's shin in the second inning. My guess is he had to exit because the area swelled over the past inning. pic.twitter.com/NuV4Zm50Yh — Mark Bowman (@mlbbowman) October 27, 2021

經過討論後，勇士最終決定讓摩頓繼續站上投手丘，但最不願看到的情況發生了，他對太空人亞土維(Jose Altuve)投出曲球送出三振後，腳踝明顯無力支撐跌倒，臉上也面露痛苦，防護員進場檢視後就立即退場，留下2.1局被打1安、送出3K與2保送的成績。

Charlie Morton was pitching on a broken leg #Baseballguy pic.twitter.com/KWfMkwvKlj — Pardon My Take (@PardonMyTake) October 27, 2021

勇士隨後在社群上宣布摩頓因右腳腓骨骨折，世界大賽剩餘賽程確定報銷，少了這名5年3度打世界大賽、經驗豐富的老將，這對僅採用三人輪值的「斧頭幫」無疑是重擊，原定第四戰就計畫要採牛棚車輪戰，如今第一戰就被迫要消耗後援戰力，向來在比賽中後段上場的明特(A.J. Minter)已緊急在第三局接替摩頓。

Braves announce Game 1 starter Charlie Morton will miss the remainder of the World Series with a right fibula fracture. He is expected to be ready for Spring Training in 2022. https://t.co/XZ38RyEhDg pic.twitter.com/UX09e1Dq71 — MLB (@MLB) October 27, 2021

由於摩頓是在世界大賽開打後受傷，勇士能夠找人頂替進入季後賽名單，面對可能的第五戰後的先發空缺，除了讓安德森(Ian Anderson)與弗瑞德(Max Fried)投一休三外，就得期待有奇兵跳出，或是指望系列賽速戰速決了。如果能再重來一次，勇士可能不會選擇讓摩頓在第三局站上投手丘。

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