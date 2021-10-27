MLB／世界大賽開局就寫紀錄 勇士索勒首打席開轟史上第一人

勇士和太空人今天正式拉開2021年世界大賽序幕，開賽不到五分鐘就寫下一新歷史紀錄，勇士主砲索勒（Jorge Soler）一局上就從太空人先投手瓦德茲（Framber Valdez）手中敲出一發陽春砲，這使他成為史上第一位在世界大賽一局上半第一棒就開轟的球員。

索勒在季後賽一度休息長達十天，原因是他被檢測出新冠肺炎陽性確診，因此在分區系列賽G4對上釀酒人開打前的幾小時，索勒臨時提前離開球場，直道分區冠軍賽G5才重返戰場與隊友並肩作戰對抗道奇，但兩場都是以代打身分現身。今天世界大賽首戰他返回先發行列並擔任開路先鋒的重責大任，在兩壞球後將105英里的小白球扛出左外野大牆，替太空人先馳得點，也一棒寫下紀錄。

大聯盟歷史上有五位球員在世界大賽首戰敲出首局首打席全壘打，但只有索勒一人是在一局上擊出，另外四名球員都是在一局下開砲，分別是1969年金鶯隊的福德（Don Buford）、2007年紅襪隊的派卓亞（Dustin Pedroia）、2015年皇家隊的艾斯柯巴（Alcides Escobar）和2017年道奇隊的泰勒（Chris Taylor）。

SOLER POWER!



JORGE SOLER LEADS OFF THE #WORLDSERIES WITH A HOMER! pic.twitter.com/iuC8zkP53y — MLB (@MLB) October 27, 2021

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