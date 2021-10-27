快訊

這次一定是你！第三波888元農遊券 10:30抽22萬份

制衡中國！美軍提出兩項新作戰模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／二刀流獲主席歷史成就獎 大谷翔平並列鈴木一朗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天先收下「主席歷史成就獎（ Commissioner’s Historic Achievement Award）」，成為史上第16人。 美聯社
大谷翔平今天先收下「主席歷史成就獎（ Commissioner’s Historic Achievement Award）」，成為史上第16人。 美聯社

大聯盟年度MVP還沒揭曉，投打「二刀流」的大谷翔平今天先收下「主席歷史成就獎（ Commissioner’s Historic Achievement Award）」，成為史上第16人，加入前輩鈴木一朗的行列為日籍第二人。

大谷翔平今天在世界大賽首戰賽前，從大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）手中收下此獎，大谷說：「這個獎不是年年都有，所以我知道很特殊，我不太確定自己是否名符其實，但既然主席願意頒給我，我也欣然接受。」

「主席歷史成就獎」自1998年起創立，獎勵年度特殊成績、達成生涯難得里程碑或是對棒球做出特殊影響，但並非固定頒發，曼佛瑞2015年接任後第一次頒出此獎。

上一次領到主席歷史成就獎的是2014年的基特（Derek Jeter），而日籍球員第一人則是2005年的鈴木一朗，因2004年創下破歷史紀錄的單季262安打紀錄。

大谷翔平今年創下不少紀錄是與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）並列，整年下來作為打者敲出46轟、100打點還有26次盜壘，作為投手則是9勝2敗、防禦率3.18、156次三振。

大谷翔平 大聯盟 棒球

延伸閱讀

MLB／大谷翔平神人賽季關鍵在哪？歐提茲：因為他單身

MLB／大谷翔平展奇才風靡棒壇 謙遜自持還會幫忙清垃圾

MLB／沒有全壘打王 大谷翔平「七冠王」數據仍傲視群雄

MLB／大谷翔平入圍漢克阿倫獎 成史上投手第一人

相關新聞

道奇打不贏僅88勝的勇士 總教練調度真的失策？

分區冠軍9連霸之路雖遭到巨人隊攔截，但衛冕軍道奇仍在本季例行賽狂掃隊史最多的106勝，後續不但在外卡戰以再見全壘打擊敗紅雀，分區系列戰再一舉拿下巨人，如此勢如破竹的道奇，在國聯冠軍賽對上例行賽僅有88

差點放棄棒球的3個男人 卻成世界大賽焦點

勇士對太空人。這個組合從未發生在世界大賽過，不像道奇要向太空人討回2017年太鼓達人之恨，也欠缺紅襪的赫南德茲(Kike Hernandez)和道奇的貝茲(Mookie Betts)對上前東家的話題。

MLB／二刀流獲主席歷史成就獎 大谷翔平並列鈴木一朗

大聯盟年度MVP還沒揭曉，投打「二刀流」的大谷翔平今天先收下「主席歷史成就獎（ Commissioner’s Histo...

MLB／曾患投球失憶症遭流放4年 教頭：一年前還不知馬茲克

馬茲克（Tyler Matzek）在國聯冠軍賽第六戰一戰成名，在道奇第七局無人出局攻佔二、三壘時，他靠著連3K化解危機，不過這位大功臣背後有著不為人知故事，他曾因患了投球失憶症，消失大聯盟戰場四年。

MLB／傳聞冬季會議將取消 下季封館危機再起

根據美聯社的報導，今年12月1日以前大聯盟和球員工會之間，很難在新版薪資集體談判協議(CBA)上達成共識，這極有可能會影響下個賽季開打時間，甚至迎來1994年後首次罷工封館。 CBA的效期為五年，上

MLB／帶兵衛冕失利 教頭羅伯茲剩一年約仍盼道奇主動續約

道奇在國聯冠軍賽第六戰不敵勇士後，就提早結束球季放寒假，不過接下來道奇將面臨一連串的抉擇，除了陣中幾名大將包括薛則（Max Scherzer）、克蕭（Clayton Kershaw）和席格（Corey

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。