道奇打不贏僅88勝的勇士 總教練調度真的失策？

聯合新聞網 / littlenosejiang
道奇原本挾帶著極高的聲勢要衛冕世界大賽冠軍，但在國聯冠軍戰中就遭到勇士淘汰。道奇在例行賽的戰績足足比勇士多了18勝，因此在賽後有了巨大的批評聲浪。 美聯社
道奇原本挾帶著極高的聲勢要衛冕世界大賽冠軍，但在國聯冠軍戰中就遭到勇士淘汰。道奇在例行賽的戰績足足比勇士多了18勝，因此在賽後有了巨大的批評聲浪。 美聯社

分區冠軍9連霸之路雖遭到巨人隊攔截，但衛冕軍道奇仍在本季例行賽狂掃隊史最多的106勝，後續不但在外卡戰以再見全壘打擊敗紅雀，分區系列戰再一舉拿下巨人，如此勢如破竹的道奇，在國聯冠軍賽對上例行賽僅有88勝的勇士，一定勝券在握，對吧？

最後的結果眾所皆知，勇士以4勝2敗之姿在國聯冠軍賽淘汰了道奇，讓試圖挑戰衛冕的藍血人夢碎亞特蘭大，輸球找藉口何其容易，道奇全隊傷兵滿營，除了賽季報銷的克蕭（Clayton Kershaw）、梅伊（Dustin May）與孟西（Max Muncy），透納（Justin Turner）、凱利（Joe Kelly）等甚至在季後賽開始後陸續進入傷兵名單，更不用提涉嫌性暴力犯罪而被聯盟禁賽的包爾（Trevor Bauer），但就傷兵來說勇士也不遑多讓，他們同樣少了王牌投打——索洛卡（Mike Soroka）與亞古納（Ronald Acuna Jr.），以及恐怕得面臨終身禁賽的歐蘇納（Marcell Ozuna），光就這點似乎還不足以替這支全聯盟薪資總額排名第一的球隊開脫，國內外許多道奇球迷將責任歸咎在教練的調度上，先說結論，筆者認為只能算一半一半。

道奇雖然有克蕭(右)、孟西等多位好手不能上場，但勇士也有同樣的問題，因此傷兵實在不是他們輸球的好藉口。 美聯社
道奇雖然有克蕭(右)、孟西等多位好手不能上場，但勇士也有同樣的問題，因此傷兵實在不是他們輸球的好藉口。 美聯社

首先，就要來談談外界一致批評的投手調度。

調度邏輯有跡可循 但賭錯代價實在太大

短期賽使用信任的先發投手中繼出場，這在近年的季後賽似乎已經成為見怪不怪的事，除了巨人偶數年王朝的邦賈納（Madison Bumgarner），還有2019年國民的三王牌撐場，這些先例證明了將強力先發調往牛棚的選擇並沒有錯，只是間接證明對牛棚投手的不信任，細看道奇先發輪值其實就像牛棚更好的國民，然而結果卻無法盡如人願。

導致先發投手後續崩盤的導火線，出自球隊於分區系列戰G5派上三屆塞揚王牌薛則（Max Scherzer）「中二日」登板救援。37歲的他才在3天前的G3用110球力投7局，對球隊而言，最終能在世仇巨人手中拿下勝利固然令人興奮，但這個調度卻導致後續一連串的骨牌效應。

道奇讓先發過後還在休息中的薛則出來後援，不但打亂他的節奏，更造成了後續一連串的混亂局面。 美聯社
道奇讓先發過後還在休息中的薛則出來後援，不但打亂他的節奏，更造成了後續一連串的混亂局面。 美聯社

薛則拿下救援成功後，國聯冠軍戰首役道奇在只能安排牛棚日下吞敗，由於陣中另兩名先發投手布勒（Walker Buehler）與烏力亞斯（Julio Urías）皆未獲得充分休息，次役薛則再度「中二日」登板，最後僅吃下4.1局退場，8局面對兩名左打羅沙里歐（Eddie Rosario）與弗里曼（Freddie Freeman），道奇似乎已是破釜沉舟地決心拿下該場比賽，所以派上3天後預計要在G4登板的左投烏力亞斯中繼，結果是道奇賭輸了，烏力亞斯在該局被敲3支安打失去2分領先，葛雷德羅（Brusdar Graterol）與簡森（Kenley Jansen）等人也沒能在關鍵的第9局守成，讓道奇陷入0勝2敗的絕境，而他們付出的代價同樣高昂，這幾位備受信賴的投手們油箱見底，可謂賠了夫人又折兵。

許多國內外球迷將矛頭指向身為總教練的羅伯茲（Dave Roberts），先不管崇尚數據棒球的道奇，總教練比起調度，更像是扮演球員磨合的潤滑劑角色，但在Win or Go home的比賽派上最信賴的王牌關門，面對2名對右打進攻指數（OPS）超過0.9的左打派上陣中僅存的左投上陣，試問這樣的調度真的不合邏輯嗎？

道奇總教練羅伯茲的調度是否失當，其實不能只以成敗論英雄，應該需要更深入的分析。 美聯社
道奇總教練羅伯茲的調度是否失當，其實不能只以成敗論英雄，應該需要更深入的分析。 美聯社

首先要證明的是，道奇的先發陣容在經過傷兵潮後，並沒有想像中的那麼有深度，能拉上季後賽檯面的，僅有薛則、布勒、烏利亞斯3人，後兩者本季例行賽的局數又創下生涯新高，牛棚又嚴重右傾，左投僅有瓦西亞（Alex Vesia）與後續傳出手臂痠痛的菜鳥布魯西爾（Justin Bruihl），或許有人會問，為何不相信岡索林（Tony Gonsolin）？他在G1面對7名勇士打者就被敲出5次擊球噴速超過95英里的數據已經說明了一切，那麼為何不帶塞揚獎老將普萊斯（David Price）？因為他在9月後只出賽了6.1局，其中被敲了10支安打及6次保送，更別提他那接近聯盟邊緣人的慘烈進階數據。

岡索林中繼1.2局就被敲出5顆擊球噴速超過95英里的強勁擊球。 擷圖自Baseball Savant
岡索林中繼1.2局就被敲出5顆擊球噴速超過95英里的強勁擊球。 擷圖自Baseball Savant

普萊斯帳面數據看似堪用，翻開進階數據才知道有多慘烈。 擷圖自Baseball Savant
普萊斯帳面數據看似堪用，翻開進階數據才知道有多慘烈。 擷圖自Baseball Savant

就結果而言，道奇在國聯冠軍賽6場分別讓對手得了3、5、5、9、2、4分，平均一場掉3.8分，其實在投手端的表現相當不錯，至於為什麼會輸球，因為除了投球內容與調度，道奇仍存在最大的癥結點。

火力支援明顯不足 棒次安排大有問題

上述道奇在系列戰平均失分3.8分，那麼在打擊上呢？他們6戰分別得了2、4、6、2、11、2分，場均得分為4.5，但若扣除G5的爆量得分，他們在剩下的5戰中只送回16分，也就是每場僅能打進3.2分，缺乏奧援才是讓例行賽wRC+106的道奇打線輸掉系列戰的最大關鍵。

那麼這代表輸球跟調度沒關係囉？倒也不然，讓筆者最感到最困惑的不是投手上的調度，而是打線上的排序，從最後留下的季後賽累積成績來看，會發現整條打線呈現「頭輕腳重」，但這也不是結果論，因為這樣的狀態在前個系列戰就發生了。

對上勇士系列戰熄火的貝茲（Mookie Betts）不提，畢竟他在對上巨人時表現優異，但次棒（有時3棒）的透納（Trea Turner）狀態明顯與例行賽時的他不是一個檔次，積極出棒（出棒率49%）過去一直有著好的contact背書，但十月後他的好壞球判斷能力盡失，多數時刻僅能勉強敲出軟弱的內野滾地球，運氣好時靠著頂尖的跑速上壘，運氣不好時則打進佈陣，常常因此形成雙殺，進而葬送前方跑者的得分機會，今年季後賽他在51個打數中只敲出11支安打、2分打點、打擊率.216，被三振12次外還只選到1次保送，其中壘上有人時是更為慘烈的21支3，這些數字道奇球團想必非常清楚，卻還是讓狀態低落的他留在前段、甚至是中心棒次。

道奇二壘手透納在季後賽的狀況不是很好，但球隊並沒有將他調整棒次，以致於球隊攻勢一直很不流暢。 美聯社
道奇二壘手透納在季後賽的狀況不是很好，但球隊並沒有將他調整棒次，以致於球隊攻勢一直很不流暢。 美聯社

littlenosejiang／製表
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另一個匪夷所思的點是，道奇在季後賽表現傑出的球員反而集中在偏後段的5-8棒，包括G5敲出單場三響砲的泰勒（Chris Taylor）與屢屢在關鍵時刻建功的貝林格（Cody Bellinger），兩人合計61個打數敲出25支安打、19分打點（壘上有人時33-14，18分打點），試想若將他們兩人移至前段打線吃下更多打數，取代透納的低下輸出，在這6戰中有4場是2分以內差距的戰局中，或許會有完全不一樣的結果。

崇尚數據棒球的道奇，投手端能當機立斷地決定換投的時間點令人讚賞，但打線調度卻過於保守，整個系列戰無法找出有效方法進帳分數，才是最令人摸不著頭緒的地方。

勇士 道奇 克蕭 孟西 薛則

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