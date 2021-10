MLB／傳聞冬季會議將取消 下季封館危機再起

根據美聯社的報導,今年12月1日以前大聯盟和球員工會之間,很難在新版薪資集體談判協議(CBA)上達成共識,這極有可能會影響下個賽季開打時間,甚至迎來1994年後首次罷工封館。

CBA的效期為五年,上一次雙方達成共識是在2016年12月1日,眼看舊的CBA即將失效,大聯盟和球員工會雙方急於在截止日期以前談出結果,但目前卻沒有更進一步的消息,於是外界不免開始猜測,新球季延後甚至是暫停的可能性。

根據美聯社的記者表示,若下個賽季有可能延後開打甚至是封館,薪資高的球隊預計將暫時不會和球員簽下新的一張大約,此話一出有可能是在暗示像道奇等大市場球隊,在休賽期間面臨陣中幾名大將約滿的問題。

薪資仍然是談判中最大的癥結所在,球隊提出了較低的奢侈稅門檻和工資底線,但球員們長期以來一直極力反對,因為擔心這會影響大聯盟的薪資上限。

上次封館要追溯到1994-95賽季,當時停賽將近七個半月,該季的世界大賽也因此而取消。

I’m hearing as a prelude to a likely lockout by the owners Dec. 1, the winter meetings in Orlando are being cancelled