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MLB／傳聞冬季會議將取消 下季封館危機再起

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟下季已蘊釀封館危機。 歐新社
大聯盟下季已蘊釀封館危機。 歐新社

根據美聯社的報導，今年12月1日以前大聯盟和球員工會之間，很難在新版薪資集體談判協議(CBA)上達成共識，這極有可能會影響下個賽季開打時間，甚至迎來1994年後首次罷工封館。

CBA的效期為五年，上一次雙方達成共識是在2016年12月1日，眼看舊的CBA即將失效，大聯盟和球員工會雙方急於在截止日期以前談出結果，但目前卻沒有更進一步的消息，於是外界不免開始猜測，新球季延後甚至是暫停的可能性。

根據美聯社的記者表示，若下個賽季有可能延後開打甚至是封館，薪資高的球隊預計將暫時不會和球員簽下新的一張大約，此話一出有可能是在暗示像道奇等大市場球隊，在休賽期間面臨陣中幾名大將約滿的問題。

薪資仍然是談判中最大的癥結所在，球隊提出了較低的奢侈稅門檻和工資底線，但球員們長期以來一直極力反對，因為擔心這會影響大聯盟的薪資上限。

上次封館要追溯到1994-95賽季，當時停賽將近七個半月，該季的世界大賽也因此而取消。

薪資 罷工

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