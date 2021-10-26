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MLB／曾患投球失憶症遭流放4年 教頭：一年前還不知馬茲克

聯合新聞網 / 綜合報導
馬茲克曾因患了投球失憶症，消失大聯盟戰場四年。 美聯社
馬茲克曾因患了投球失憶症，消失大聯盟戰場四年。 美聯社

馬茲克（Tyler Matzek）在國聯冠軍賽第六戰一戰成名，在道奇第七局無人出局攻佔二、三壘時，他靠著連3K化解危機，不過這位大功臣背後有著不為人知故事，他曾因患了投球失憶症，消失大聯盟戰場四年。

馬茲克在09選秀會上被洛磯選中，熬到14年才正式在大聯盟亮相，但下個賽季他意識到自己在控球上出了問題，並得了投球失憶症，洛磯先是將他下放到小聯盟，最後在賽季結束時決定釋出他。

接下來的四年他都只獲得小聯盟合約，直到去年才得到勇士的青睞，不過簽下馬茲克確實是一個相當冒險的決定，因為連勇士主帥史尼克（Brian Snitker）當時都表示，自己甚至不記得馬茲克這個名字。

差點害勇士在第六戰被逆轉的中繼投手傑克森（Luke Jackson）也表示對馬茲克的表現讚嘆不已，「太振奮人心了，有時候你會看到一個人在重要時刻走上舞台，他就能做到接管比賽。」

馬茲克則認為一切都像做夢一樣，「我自己仍然無法相信這一切，我的意思是，我從失去一切到現在這樣的表現，這太瘋狂了。」

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