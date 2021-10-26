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MLB／帶兵衛冕失利 教頭羅伯茲剩一年約仍盼道奇主動續約

聯合新聞網 / 綜合報導
總教練羅伯茲和道奇的合約僅剩一年。 美聯社
總教練羅伯茲和道奇的合約僅剩一年。 美聯社

道奇在國聯冠軍賽第六戰不敵勇士後，就提早結束球季放寒假，不過接下來道奇將面臨一連串的抉擇，除了陣中幾名大將包括薛則（Max Scherzer）、克蕭（Clayton Kershaw）和席格（Corey Seager）將在球季結束後進到自由市場，總教練羅伯茲（Dave Roberts）的合約也僅剩一年。

羅伯茲在2016年開始率領道奇，18年賽季結束和道奇簽下一張四年的合約，目前雖然還剩一年，但已經到了可以談續約的階段。在擔任道奇主帥這六年來，他取得了大聯盟最好的戰績542勝329敗、5次分區冠軍、3次國聯冠軍、以及一次世界大賽冠軍。

羅伯茲向《洛杉磯時報》透露，他表示希望能在休賽期間和道奇提前續約，而不是在他的合約僅剩下一年的情況下開始下個賽季，「我知道我還有一年的時間，只是有點期待，希望他們主動來聯繫我，我想我們可以好好談一談。不過如果沒能如願，我仍會繼續完成我的職責把最後一年帶完。」

儘管他在季後賽作出的一些決定引來不少批評，像是投手輪值方式或是薛則的投球局數，但羅伯茲一直是道奇近幾年稱霸聯盟不可或缺的角色之一，因此估計道奇應該會提前和羅伯茲達成新的協議。

洛杉磯 寒假

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