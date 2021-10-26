MLB／世界大賽神劇本！ 2015年狀元和榜眼將正面對決

世界大賽將上演史上第一次同年選秀會前二指名的選手在世界大賽碰頭，分別是勇士游擊手史旺森（Dansby Swanson）以及太空人三壘手柏格曼（Alex Bregman）。

他們兩人可說是有深厚的連結，私底下也是朋友，2015年選秀會上分別成為狀元和榜眼，2016年還一起以美國隊友身分參加未來賽對抗世界隊，如今將要在同個舞台上為冠軍奮戰。

柏格曼於2015年選秀第一輪第二順位被太空人選中，至於狀元史旺森是被響尾蛇指名，後來才被交易到勇士。

當年這兩名打者誰會是狀元引發不少熱切討論，事後柏格曼對於自己沒能成為第一指名感到相當不滿，多次表達自己是該屆選秀中最強的球員，他的生涯確實略勝史旺森一籌，不但兩度入選明星賽、拿過一次銀棒獎，更獲得過年度第二隊的殊榮，並在2017年太空人贏得世界大賽時，已經嚐過冠軍的滋味，至於史旺森直到今年才打出單季27轟的代表作。

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