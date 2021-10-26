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MLB／珍珠項錬之外還有一絕招 勇士彼德森分享奪冠秘訣

聯合新聞網 / 綜合報導
彼德森認為贏得冠軍的秘訣就是「比對方得更多分」。 美聯社
彼德森認為贏得冠軍的秘訣就是「比對方得更多分」。 美聯社

勇士睽違22年再度闖進世界大賽，不過對於彼德森（Joc Pederson）來說，這是他過去四年第三度參與冠軍賽，除了戴珍珠項鍊成為幸運物引起話題外，被問及贏球祕訣，他回答很簡單就是比對方多得分。

彼德森過去三年效力道奇，2018年擊敗釀酒人闖入世界大賽，隨後卻以1:4不敵紅襪，去年道奇再次打進冠軍賽，4:2淘汰光芒彼德森也終於嚐到冠軍的滋味，如果今年奪冠，他也將成為大聯盟位，在不同球隊連兩年奪冠的球員。

今年彼德森在交易大限截止前從小熊被送到勇士，他的加入對勇士來說相當關鍵，季後賽屢次用全壘打建功，包括國聯分區系列賽G3的代打致勝三分砲。

今天他被問到勇士要如何拿下1995年後的第一個總冠軍，他提供了一個言簡意賅的建議，得分比對方多就好，這可以珍珠項鍊更厲害。

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