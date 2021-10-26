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MLB／親自宣布整季報銷 太空人王牌錯過世界大賽很失望
世界大賽將在明天一觸即發，但在尚未開打前太空人就先收到一大噩耗，陣中王牌麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）今日親自向媒體透露，受右前臂傷勢影響確定將無法在冠軍賽中登板。
這位明星投手在美聯分區系列賽G4因前臂拉傷僅投了4局，此後再也沒有出賽，隨後太空人晉級並展開與紅襪在美聯冠軍賽的交手，但麥卡勒斯的名字都沒有出現在陣容名單上，只有被放在「陪練名單」中以防萬一。
然而看來麥卡勒斯的傷勢絲毫沒有好轉，冠軍賽一場都還沒進行，他就提前宣布將會缺席整個系列賽，「我沒有辦法參與世界大賽，像我的前臂拉傷這種傷勢，通常需要6到8週休息才能再次拿起球投球，我們仍然充滿希望，但目前狀況看來，我仍然無法回到能投球的狀態。」
麥卡勒斯再補充，「真的很令人失望，但我會繼續做我能做的事情，我對我們團隊和隊友都充滿信心，他們會努力贏得世界大賽。」
麥卡勒斯在今年季後賽出賽2場，主投10.2局拿下1勝0敗，防禦率0.84，送出9次三振與3次保送。
MLB季後賽對戰表
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